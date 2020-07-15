Карантин в Украине длится уже более четырех месяцев, и люди уже привыкли к нововведенному режиму и очередным послаблениям. За это время действовали различные запреты и послабления, было несколько этапов выхода. И все же большинство волнует вопрос: когда карантин окончательно завершится, и мы вернемся к "докоронавирусной" жизни.

24 канал собрал основную хронологию событий, которые произошли за время карантина в Украине. По этапам мы вспомним, что и когда было запрещено и разрешено в рамках противоэпидемических мероприятий.

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Что сейчас запрещено карантином

Людям запрещается находиться в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.

В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Проведение массовых празднований в ресторанах, масштабные культурные события, как концерты в закрытых помещениях.

Осуществления пассажирских перевозок в количестве больше, чем количество мест для сидения в транспортном средстве.

Деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

После возвращения из страны, принадлежащей к "красной зоны", нужно пробыть 14 дней на самоизоляции или иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.​

"Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. С полным списком стран, которые по состоянию на 3 июля Минздрав определил, как страны "красной" или "зеленой" зоны, можно ознакомиться по ссылке.

Хронология карантина: как все было

Карантин в Украине начался четыре месяца назад – 12 марта. Именно в этот день закрыли школы и вузы, и в конечном итоге именно от этой даты учебный год пришлось завершать онлайн.Тогда же первые запретительные меры для нераспространения коронавірусної инфекции или активно действовали, или уже ввели в большинстве европейских стран.

В Украине на тот момент было зафиксировано только три случая коронавирус: два в Черновицкой области и один в Житомирской. На следующий день, 13 марта, в Радомышле зафиксировали первую жертву COVID-19 в Украине.

В Китае в то время было более 80 тысяч случаев. Всего в мире было зарегистрировано 126 258 случаев, а умерших более 4 с половиной тысячи.

В течение марта правительство стало вводить строгие запреты: закрытие границ, запрет авиа-, жд перевозки. 25 марта 2020 года Кабмин решил ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины сроком на 30 дней.

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Однако в начале апреля, как это и было ожидаемо, карантин не отменили, его поочередно, пять раз переносили.

Перенос окончания карантина:

сначала он должен был продлиться до 3 апреля,

впоследствии его продлили до 24 апреля,

затем до 11 мая,

позже – до 22 мая,

затем до 22 июня

самый свежий перенос-до 31 июля.

Карантин: что сейчас уже разрешено

Ослабление первого этапа

Начало процесса выхода из карантина назвали Днем "К", и он в Украине наступил 11 мая. Тогда же в Кабмине презентовали схему из пяти этапов ослабление карантина.

В первый этап сняли значительную часть ограничений, в частности для представителей малого и среднего бизнеса. Также украинцам разрешили "свободнее дышать воздухом" – открыли парки, скверы, пляжные зоны.

Что позволили на первом этапе:

посещать парки и скверы;

открыли салоны красоты и парикмахерские;

заработали летние площадки кафе и ресторанов;

возобновили работу нотариусов и юристов;

открыли заведения бытового обслуживания граждан;

открылись музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

возобновление деятельности субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей

Вторая волна послаблений карантина

22 мая начался второй этап ослабление карантина. Он принес еще ряд послаблений: заработали отели и детские сады, запустили общественный транспорт. Правда, именно 22 числа все вышеперчисленное не везде возобновило работу. В частности, метро и садики в Киеве заработали с 25 мая.

С тех пор ввели механизм адаптивного карантина: не во всех областях одинаково. Второй волны не дождались послаблений также в ряде регионов, где заболеваемость превышает норму.

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Чего коснулся 2 этап ослабления карантина:

открыли детские сады;

разрешили проводить спортивные соревнования без зрителей;

разрешили работу гостиниц (кроме хостелов);

разрешили проведение ВНО;

разрешили работу общественного транспорта.

Третья волна ослабления карантина

С 1 июня стартовала третья волна ослабление карантина. Во многих регионах Украины сняли предложенные Кабмином ограничения.

Что заработало:

спортивные залы и фитнес-центры;

открыли бассейны;

позволили межобластное сообщение всеми видами транспорта.

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Четвертая волна ослабления карантина

Очередной этап ослабления карантинных ограничений стартовал в Украине 10 июня. Однако для понимания важно знать: последние две волны не вводили во всех регионах одновременно.

К примеру, если за эпидситуацией Черкасская область смогла это сделать в первый же день, то Черновицкая, которая больше всех пострадала, – 29 июня.

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Что разрешили с 10 июня:

открыть культурные заведения;

проводить концерты, выставки и т. п;

восстановить работу баз отдыха и санаториев;

работу отелей.

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Когда закончится карантин: версии

Скорее всего, карантин не закончится 31 июля и его продолжат в шестой раз. В Министерстве здравоохранения уже работают над соответствующим постановлением. По словам министра Минздрава Максима Степанова, эпидситуация позволяет снять ограничения. На этот раз его планируют продлить еще на месяц.

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Проекты документов о продлении карантина Кабинет Министров планирует рассмотреть уже на следующей неделе.

Ранее прогноз по этому делал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, самый оптимистичный прогноз предполагает стабилизацию жизни после пандемии на конец лета – начало осени.

Он подчеркнул, что в целом динамика распространения коронавирус еще вполне не изучена. Поэтому нельзя знать, когда ситуация стабилизируется.



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