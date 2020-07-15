Карантин в Україні вже триває понад чотири місяці і люди вже нібито звикли до нововведеного режиму і почергових послаблень. За цей час діяли різні заборони і послаблення, були декілька етапів виходу. Та все ж більшість турбує питання: коли карантин остаточно завершиться і ми повернемося до "докоронавірусного" життя.

24 канал зібрав основну хронологію подій, які відбулися за час карантину в Україні. За етапами ми пригадаємо, що і коли було заборонено та дозволено в рамках протиепідемічних заходів.

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Що наразі заборонено карантином

Людям забороняється перебувати у громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

У транспорті забороняється перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Проведення масових святкувань у ресторанах, масштабні культурні події, як-от концерти у закритих приміщеннях.

Здійснення пасажирських перевезень у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння в транспортному засобі.

Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Після повернення із країни, що належить до "червоної зони", потрібно перебути 14 днів на самоізоляції або мати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

"Червона" зона – це ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршоюю, ніж в Україні. Із повним списком країн, які станом на 3 липня МОЗ визначив, як країни "червоної" чи "зеленої" зони, можна ознайомитися за посиланням .

Хронологія карантину: як усе було

Карантин в Україні почався чотири місяці тому – 12 березня. Саме цього дня закрили школи і виші, і зрештою саме від цієї дати навчальний рік довелося завершувати онлайн.Тоді ж перші заборонні заходи задля непоширення коронавірусної інфекції або активно діяли, або вже ввели у більшості європейських країн.

В Україні на той момент було зафіксовано лише три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області, і один у Житомирській. Наступного дня, 13 березня, в Радомишлі зафіксували першу жертву COVID-19 в Україні.

У Китаї в той час було понад 80 тисяч випадків. Загалом у світі було зареєстровано 126 258 випадків, а померлих понад 4 з половиною тисячі.

Протягом березня уряд став вводити суворі заборони: закриття кордонів, заборона авіа-, залізничного перевезення. 25 березня 2020 року Кабмін вирішив запровадити режим надзвичайної ситуації по всій території України терміном на 30 днів.

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Однак напочатку квітня, як це і було очікувано, карантин не скасували, його почергово, п'ять разів, переносили.

Перенесення закінчення карантину:

спершу він мав протривати до 3 квітня,

згодом його продовжили до 24 квітня,

потім до 11 травня,

пізніше – до 22 травня,

потім до 22 червня

найсвіжіше перенесення – до 31 липня.

Карантин: що наразі вже дозволено

Послаблення першого етапу

Початок процесу виходу з карантину назвали Днем "К", і він в Україні настав 11 травня. Тоді ж у Кабміні презентували схему з п'яти етапів послаблення карантину.

У перший етап зняли значну частину обмежень, зокрема для представників малого і середнього бізнесу. Також українцям дозволили "вільніше дихати повітрям" – відкрили парки, сквери, пляжні зони.

Що дозволили на першому етапі:

відвідувати парки і сквери;

відкрили салони краси і перукарні;

запрацюввали літні майданчики кафе і ресторанів;

відновили роботу нотаріусів та юристів;

відкрили заклади побутового обслуговування громадян;

відчинилися музеї і бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів

Друга хвиля послаблень карантину

22 травня почався другий етап послаблення карантину. Він приніс ще низку послаблень: запрацювали готелі та дитячі садочки, запустили громадський транспорт. Щоправда, саме 22 числа все вищеперечислене не всюди відновило роботу. Зокрема, метро та садочки у Києві запрацювали з 25 травня.

Відтоді запровадили механізм адаптивного карантину: не в усіх областях однаково. Другої хвилі послаблень не дочекалися також у низці регіонів, де захворюваність перевищує норму.

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Чого торкнувся 2 етап послаблення карантину:

відкрили дитячі садочки;

дозволили проводити спортивні змагання без глядачів;

дозволили роботу готелів (окрім хостелів);

дозволили проведення ЗНО;

дозволили роботу громадського транспорту.

Третя хвиля послаблення карантину

З 1 червня стартувала третя хвиля послаблення карантину. У багатьох регіонах України зняли запропоновані Кабміном обмеження.

Що запрацювало:

спортивні зали та фітнес-центри;

відкрили басейни;

дозволили міжобласне сполучення всіма видами транспорту.



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Четверта хвиля послаблення карантину

Черговий етап послаблення карантинних обмежень стартував в Україні 10 червня. Однак для розуміння важливо знати: останні дві хвилі не запроваджували в усіх регіонах одночасно.

До прикладу, якщо за епідситуацією Черкаська область змогла це зробити у перший же день, то Чернівецька, яка чи ненайбільше постраждала, – 29 червня.

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Що дозволили з 10 червня:

відкрити культурні заклади;

проводити концерти, виставки тощо;

відновити роботу баз відпочинку і санаторіїв;

роботу готелів.



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Коли закінчиться карантин: версії

Скоріш за все, карантин не скінчиться 31 липня і його продовжать вшосте. У Міністерстві охорони здоров'я вже працюють над відповідною постановою. За словами міністра МОЗ Максима Степанова, епідситуація не дозволяє зняти обмеження. Цього разу його планують продовжити ще на місяць.

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Проєкти документів про продовження карантину Кабінет Міністрів планує розглядати вже наступного тижня.

Раніше прогноз щодо цього робив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, найоптимістичніший прогноз передбачає стабілізацію життя після пандемії на кінець літа – початок осені.

Він підкреслив, що в цілому динаміка поширення коронавірусу ще цілком не вивчена. Тож не можна знати, коли ситуація стабілізується.



Попередня умова виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

