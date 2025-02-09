Эксгумация жертв Волынской трагедии начнется весной, – посол Украины в Польше

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что эксгумацию тел жертв Волынской трагедии могут начать уже весной текущего года.

Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу TVN24, передает 24 Канал.

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Когда начнется эксгумация жертв Волынской трагедии

Посол сказал, что планируется, что эксгумация погибших начнется весной, однако конкретной даты он не указал. Он отметил, что это будет зависеть от погодных условий. По его словам, уже определено место в Пужниках (старое название населенного пункта Садовое в Тернопольской области), именно там и начнутся работы.

"Мы не знаем точно, в каком месяце, но мы готовимся к тому, что если погода позволит, то все разрешения выданы и команда от польской стороны также готова начать эти работы", – подчеркнул Боднар.

Дипломат отметил, что сейчас идет работа над определением всех других мест, где можно было бы провести эксгумацию, как на территории Украины, так и на территории Польши.

"Согласно украинскому законодательству должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ. Польская сторона уже имеет такого партнера, и это сотрудничество развивается с украинским учреждением", – пояснил он.

Боднар утверждает, что "это учреждение получило все разрешения, и когда команды выедут вместе, начнут копать, тогда общество об этом узнает, и, конечно, мы будем коммуницировать на уровне министров культуры".

Посол рассказал, что украинская сторона частично участвует в финансировании эксгумационных работ на территории Украины.

"Местные власти и наш Институт национальной памяти сообщили, что будут предоставлять дотации на эти работы, но в основном финансирование идет от польской стороны", – резюмировал дипломат.