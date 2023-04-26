Фактически наступление ВСУ уже продолжается: военный эксперт назвал признаки
Издание Foreign Affairs написало, что контрнаступление Украины будет успешным, если его удастся реализовать внезапно в первые 24 часа. Однако некоторые действия украинских защитников указывают на то, что уже начался подготовительный этап к контрнаступлению.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Михаил Притула. Он назвал главное условие, когда может начаться большое украинское контрнаступление.
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Притула отметил, что фактически контрнаступательные действия Украины уже продолжаются.
Уничтожаются цепи снабжения, уничтожается живая сила, пункты управления. Уничтожается прежде всего военная логистика, все, что касается подвоза боекомплектов,
– прокомментировал эксперт.
Это и означает подготовку к большому контрнаступлению, по его мнению.
Подготовка к наступлению
Военный эксперт считает, что большое контрнаступление начнется тогда, когда будут уничтожены многие российские ресурсы и уменьшится опасность для украинской армии.
Если не будет боекомплектов, еды, воды, то армии там делать нечего,
– добавил спикер.
Он также подчеркнул, что у россиян по сравнению с украинской армией гораздо сложнее и длиннее логистика. ВСУ перебросить войска на тот или иной участок проще и быстрее, а врагу нужно обходить большие территории. Тем более что некоторые железнодорожные станции и колеи разрушены, что больше усложнило поставки врага.
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Когда начнется украинское контрнаступление
- Михаил Подоляк назвал 4 составляющие, от которых зависит начало контрнаступления. Речь идет о накоплении соответствующего количества и оружия и техники, тренировок украинских военных, учете всех возможных факторов и влиянии на психологическое состояние врага.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление может начаться уже в апреле-мае 2023 года.
- The New York Times считает, что в контрнаступление Украины может начаться уже в мае. Однако окончательное решение будет принимать Генштаб ВСУ.