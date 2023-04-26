Фактически наступление ВСУ уже продолжается: военный эксперт назвал признаки

Издание Foreign Affairs написало, что контрнаступление Украины будет успешным, если его удастся реализовать внезапно в первые 24 часа. Однако некоторые действия украинских защитников указывают на то, что уже начался подготовительный этап к контрнаступлению.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Михаил Притула. Он назвал главное условие, когда может начаться большое украинское контрнаступление.

Интересно Это уникальная ситуация для США: что говорят и как готовятся к контрнаступлению ВСУ

Притула отметил, что фактически контрнаступательные действия Украины уже продолжаются.

Уничтожаются цепи снабжения, уничтожается живая сила, пункты управления. Уничтожается прежде всего военная логистика, все, что касается подвоза боекомплектов,

– прокомментировал эксперт.

Это и означает подготовку к большому контрнаступлению, по его мнению.

Подготовка к наступлению

Военный эксперт считает, что большое контрнаступление начнется тогда, когда будут уничтожены многие российские ресурсы и уменьшится опасность для украинской армии.

Если не будет боекомплектов, еды, воды, то армии там делать нечего,

– добавил спикер.

Он также подчеркнул, что у россиян по сравнению с украинской армией гораздо сложнее и длиннее логистика. ВСУ перебросить войска на тот или иной участок проще и быстрее, а врагу нужно обходить большие территории. Тем более что некоторые железнодорожные станции и колеи разрушены, что больше усложнило поставки врага.

Притула прокомментировал возможность начала контрнаступления ВСУ: смотреть видео

Когда начнется украинское контрнаступление