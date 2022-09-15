Когда начнется ленд-лиз, существенно изменятся объемы поставки оружия, – военный обозреватель

Ленд-лиз – довольно серьезный стратегический механизм, который дает Украине шанс на перевооружение. Более того, можно ожидать, что темпы и объемы поставок значительно увеличатся.

В общем, ожидается, что ленд-лиз заработает с октября 2022 года. Однако могут быть определенные задержки. Несмотря на это, когда он начнется, ситуация изменится. Об этом в эфире 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, ленд-лиз отличается от пакетов военной помощи двумя вещами:

объемами оружия, которое нам предоставят;

путями его передачи, а именно морем в Европу, а затем в Украину.

"То есть, будет использоваться ресурс военно-транспортных кораблей военно-морских сил США. Это большие объемы. Количество оружия после того, как начнется ленд-лиз, будет значительно больше", – подчеркнул специалист.

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