Когда начнутся переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: известно точное время

Переговоры Украины и США начнутся уже совсем скоро. Они пройдут в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Когда начнутся переговоры Украина – США

Переговоры начнутся в 11:00 по Киеву. В Джидде в это время будет 12 часов дня.

Это время подтверждают и на сайте Госдепа США.