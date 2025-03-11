11 марта, 10:07
Когда начнутся переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: известно точное время
Переговоры Украины и США начнутся уже совсем скоро. Они пройдут в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".
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Когда начнутся переговоры Украина – США
Переговоры начнутся в 11:00 по Киеву. В Джидде в это время будет 12 часов дня.
Это время подтверждают и на сайте Госдепа США.