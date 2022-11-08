Когда наступит коренной перелом в войне: прогноз Арестовича

Украинцы ждут перелома в войне с Россией. Когда это произойдет – спрогнозировали в Офисе Президента.

Россияне уже хорошо понимают, что проигрывают в войне с Украиной. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Когда будет коренной перелом в войне

По словам Арестовича, коренной перелом в войне с Россией наступит в феврале-марте, поэтому в Москве к этому времени хотят договориться о прекращении боевых действий, поскольку Кремлю очень нужна передышка в войне.

Сейчас в Кремле осознают, что в погоне потенциалов они проигрывают войну Украине.

Они поснимали все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже из Мали последних, которые там охраняли урановые рудники,

– отметил Арестович.

Он подчеркнул, что сейчас Россия выгребает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи. Также у оккупантов большие проблемы с ракетами, которые они пытаются купить у Ирана и доставить через Каспийское море.

"Мобилизацию не удается довести до конца, поэтому вся эта история – билет в один конец. Февраль-март, я думаю, наступит коренной перелом. И поэтому они принимают все меры, чтобы конфликт заморозить, затянуть или договориться о прекращении огня", – подчеркнул. Арестович.

Когда для россиян наступит переломный момент в головах

Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал 24 каналу, что на сегодняшний день россияне все еще поддерживают войну против Украины и не готовы быть в оппозиции в Кремль.

По словам Черника, настоящим признаком морального надлома россиян будет то, когда сиюминутно в плен к украинцам покажется 500 – 600 – 700 вояк.

"Когда это произойдет – я скажу, что этот надлом в голове московитов произошел. Этого еще нет. История знает такие случаи сдачи, даже с полками и дивизиями", – отметил эксперт.

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