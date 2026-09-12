Подробнее об этом рассказал синоптик Иван Семилит в блиц-интервью для "РБК-Украина".

Как синоптики узнают, что наступила метеорологическая осень?

Метеорологическая осень в Украине пока не наступила. За последние дни в отдельных регионах даже фиксировали температурные рекорды. 9 сентября в Ивано-Франковске воздух прогрелся до +30 градусов, в Луцке – до +30,8, во Львове – до +30,7, а в Ужгороде – до +30,9. 10 сентября в Виннице зафиксировали +29,6 градуса.

В то же время синоптики ожидают постепенного похолодания. В ближайшие дни в Украину будет поступать более прохладный воздух, однако его будет недостаточно для фиксации начала метеорологической осени. По словам Семилита, ее определяют не по календарной дате, а по среднесуточной температуре.

Метеорологическая осень считается наступившей, когда средняя температура воздуха в течение нескольких суток подряд опускается ниже +15 градусов. Пока таких условий на всей территории Украины еще не зафиксировали.

В то же время тенденция к понижению температуры уже наблюдается, поэтому синоптики будут и дальше следить за погодными показателями, чтобы определить начало метеорологической осени.

Напомним, в ближайшие дни, 13–14 сентября, дожди сместятся в центральные области, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области. На юге 13 сентября местами возможны значительные осадки и грозы, тогда как в других регионах существенных дождей не ожидается.

Температура днем составит +15…+23 градуса на западе, севере и в центре и +25…+30 градусов на юге и юго-востоке, ночью – +8…+16 градусов.