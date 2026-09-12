Детальніше розповів синоптик Іван Семиліт в бліцінтерв'ю для "РБК-Україна".
Як синоптики дізнаються, що настала метеорологічна осінь?
Метеорологічна осінь в Україні поки не настала. За останні дні в окремих регіонах навіть фіксували температурні рекорди. 9 вересня в Івано-Франківську повітря прогрілося до +30 градусів, у Луцьку – до +30,8, у Львові – до +30,7, а в Ужгороді – до +30,9. 10 вересня у Вінниці зафіксували +29,6 градуса.
Водночас синоптики очікують поступового похолодання. Найближчими днями в Україну надходитиме прохолодніше повітря, однак його буде недостатньо для фіксації початку метеорологічної осені. За словами Семиліта, її визначають не за календарною датою, а за середньодобовою температурою.
Метеорологічна осінь вважається такою, що настала, коли середня температура повітря протягом кількох діб поспіль опускається нижче +15 градусів. Наразі таких умов на всій території України ще не зафіксували.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Водночас тенденція до зниження температури вже спостерігається, тому синоптики надалі стежитимуть за погодними показниками, щоб визначити початок метеорологічної осені.
Нагадаємо, найближчими днями, 13 – 14 вересня, дощі змістяться до центральних областей, Харківщини, Одещини та Миколаївщини. На півдні 13 вересня місцями можливі значні опади та грози, тоді як в інших регіонах істотних дощів не очікується.
Температура вдень становитиме +15…+23 градуси на заході, півночі та в центрі та +25…+30 градусів на півдні й південному сході, вночі — +8…+16 градусів.