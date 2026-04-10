Как будут выключать свет в канун Пасхи: в Укрэнерго рассказали

11 апреля во всех регионах Украины будут выключать электроэнергию. Стало известно, сколько часов могут длиться эти отключения.

К сожалению, суббота перед Пасхой не пройдет без отключений света. Это следует из сообщения Укрэнерго.

Смотрите также В семи регионах украинцы остались без света: где тяжелее всего с электроснабжением

Как будут выключать свет перед Пасхой?

Так, 11 апреля отключение электроэнергии продлится:

с 05:00 – 08:00 для промышленности;

с 06:00 – 08:00 – для всех категорий потребителей.

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в регионе.

В компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию. В последние дни в Украину вернулись почасовые отключения света.

Как объяснил эксперт по энергетике Владимир Омельченко, это произошло из-за нескольких факторов: облачная погода, из-за которой солнечные электростанции производят меньше электроэнергии, а также из-за решения регулятора НКРЭКУ.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?