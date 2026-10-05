ЕС может открыть два новых переговорных кластера для Украины уже на следующей неделе, – Кос

Европейский Союз готовится разблокировать очередной этап официальных переговоров о присоединении Украины и Молдовы к блоку. Речь идет о начале содержательных обсуждений сразу по двум новым направлениям евроинтеграции.

Главным условием для этого по-прежнему является успешное голосование в Верховной Раде за необходимые законы о евроинтеграции. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос на пресс-конференции после заседания Рады ассоциации Молдова – ЕС, передает Суспильне.

Что известно о новых кластерах

Европейские чиновники внимательно следят за процедурами в украинском парламенте, в частности за принятием законопроекта об образовании.

Она добавила, что положительное решение ожидается в ходе межправительственной конференции.

Мы очень хорошо осведомлены о процедурах в Верховной Раде (относительно представления законопроекта об образовании – 24 Канал), но надеемся, что закон пройдет Раду. Как только это произойдет, конечно, государствам-членам придется ускорить процедуру, но, возможно, мы откроем следующие два кластера для Молдовы и Украины на следующей неделе в ходе IGC (межправительственной конференции – 24 Канал). Мы надеемся открыть еще два кластера для Молдовы очень скоро. И все – до конца года,

– отметила еврокомиссар.

Речь идет о кластере № 2 "Внутренний рынок" и кластере № 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Долгое время их открытие блокировала Венгрия, требуя от Киева уступок в вопросе прав национальных меньшинств.

Украинская сторона уже выполнила все необходимые технические условия. Готовность Киева к дальнейшему продвижению официально подтвердила Еврокомиссия.

Напомним, ранее Марта Кос заверила, что постепенное расширение интеграция в ЕС будет основываться исключительно на реальных заслугах стран-кандидатов.