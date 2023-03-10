Когда ждать нового удара после вчерашнего массированного обстрела: прогноз разведки Британии
Источник:Ministry of Defence
Интервал между ракетными ударами России по украинским городам растет, поскольку стране-агрессору нужно накопить только что произведенные ракеты. Это нужно врагу для того, чтобы атака была достаточно мощным ударом по украинскому ПВО.
Об этом говорится в актуальном обзоре Минобороны Британии. Разведка отметила, что 9 марта Р осия нанесла 80 ударов большой дальности по объектам критической инфраструктуры Украины.
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Прошлая атака была одной из самых больших
В ходе атаки Россия применила крылатые ракеты, ракеты ПВО класса "земля-земля", иранские беспилотные летательные аппараты одностороннего поражения, а также "необычно большое" количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.Обратите внимание! Это была первая большая волна дальних ударов с 16 февраля 2023 года и, вероятно, одна из самых больших с декабря 2022 года.
Интервал между волнами ударов, вероятно, растет, потому что сейчас России необходимо накопить критическую массу недавно производимых ракет непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет организовать достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить украинскую противовоздушную оборону.
– говорится в обзоре.
Украинская разведка тоже сделала прогноз
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов тоже считает, что интервалы между российскими обстрелами увеличились, и в ближайшее время врагу вряд ли удастся восстановить интенсивность атак.
- По его словам, у врага "критически низкие" запасы многих видов ракетных вооружений. К последней массированной атаке враг готовился месяц.