В Украине будет потепление: синоптики рассказали, когда этого можно ожидать
24 декабря 2023, 08:00Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
В Украине прошли снегопады, а также снизилась температура. Синоптики сообщают, что это продлится недолго.
Погода в нашей стране стала по-настоящему зимней. В то же время, сразу после Рождества она изменится.
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Будет потепление
Синоптики прогнозируют, что с 26 декабря в большинстве областей прекратятся осадки. Кроме того, ожидается повышение температуры на 4 – 6 градусов.
В то же время в Украине местами будут порывы ветра 15 – 22 метра в секунду. Кроме этого, возможна гололедица, поэтому нужно быть осторожными на дорогах, ведь не нужно подвергать себя опасности на зимней дороге.
Какая будет погода в Украине на Рождество
- Уже в скором времени, 25 декабря, украинцы будут отмечать Рождество. А пока продолжаются приготовления к этому празднику, синоптики уже спрогнозировали, какой будет погода. Так, в Укргидрометцентре рассказали, будет ли снег на Сочельник и Рождество, ждать ли украинцам значительных морозов, или же наоборот будет тепло, передает 24 Канал.
- В субботу на Востоке и Юго-Востоке пройдут умеренный дождь и мокрый снег. Ночью и днем 1 – 6. Тем временем на остальной территории местами мокрый снег. Ночью в Карпатах – умеренный. В течение суток от 3 мороза до 2 тепла. Как на Сочельник, так и на Рождество синоптики прогнозируют осадки. Впрочем, устойчивого снежного покрова, вероятно, не будет.
- На дорогах страны иногда возможна гололедица. Ветер преимущественно западный. Порывы 7 – 12 метров в секунду. Ночью 24 декабря на Юге местами 15 – 20.