В Украине будет потепление: синоптики рассказали, когда этого можно ожидать

В Украине прошли снегопады, а также снизилась температура. Синоптики сообщают, что это продлится недолго.

Погода в нашей стране стала по-настоящему зимней. В то же время, сразу после Рождества она изменится.

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Будет потепление

Синоптики прогнозируют, что с 26 декабря в большинстве областей прекратятся осадки. Кроме того, ожидается повышение температуры на 4 – 6 градусов.

В то же время в Украине местами будут порывы ветра 15 – 22 метра в секунду. Кроме этого, возможна гололедица, поэтому нужно быть осторожными на дорогах, ведь не нужно подвергать себя опасности на зимней дороге.

Какая будет погода в Украине на Рождество