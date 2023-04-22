Пригреет уже повсюду: когда в Украине потеплеет до +20 градусов

В середине этой недели в части областей снова похолодало. Кое-где температура воздуха днем достигала лишь около +10 градусов. Впрочем, уже скоро придет весеннее потепление.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что температура воздуха несколько увеличится уже в это воскресенье, 23 апреля. Дальше – больше.

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Когда в Украине существенно потеплеет

Весеннее потепление украинцы ощутят уже в понедельник. И хотя ночью столбики термометра еще кое-где будут достигать +3...+5, днем пригреет на славу.

Так, по ориентировочному прогнозу Укргидрометцентра, 24 апреля воздух прогреется преимущественно до +16 градусов. Однако, во многих областях +17, а кое-где даже +20 градусов. Самые высокие показатели прогнозируют в Закарпатской и Львовской области.

Заметим, что в начале новой недели снова ожидается дождь. К счастью, пока грозу не прогнозируют, лишь небольшие осадки.

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Прогноз погоды на 24 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра