Резкого потепления не будет: как удивит погода в конце марта
Источник:"Факты"
Синоптики прогнозировали, что в начале недели в Украине ожидается изменение погоды. Образуется циклон, который принесет осадки. Вскоре несколько потеплеет, впрочем, резкого повышения температуры еще не будет.
Когда ждать потепления, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха также сказала, где могут быть интенсивные дожди.
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Когда потеплеет
Синоптик отметила, что в понедельник, 25 марта, будет перестройка атмосферных масс. Так, у побережья Одессы образуется циклон. Из-за этого в Одесской, других южных и частично центральных областях могут быть довольно-таки интенсивные дожди.
Во вторник и среду осадков будет меньше и тенденция будет тяготеть к прекращению. Также будет определенное повышение температуры, но ожидать какое-то значительное повышение температуры мы не можем, потому что воздушная масса остается той же,
– подчеркнула Наталья Птуха.
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Будет ли снег в апреле
- В части областей Украины в прошлом году снег шел даже в апреле. Впрочем, назвать это аномальным нельзя. Иногда в нашем государстве такое бывает, но нечасто.
- Наталья Птуха рассказала: "На наших широтах в апреле иногда могут выпадать и осадки в виде мокрого снега. Конечно же, это очень кратковременный процесс. Преимущественно в течение суток все растает, если на дворе апрель. Ведь в этот период если и возможны, то очень изменчивые и стремительные процессы".
- В то же время синоптик отметила, сказать, будет ли снег в апреле этого года, пока нельзя. Мол, еще очень рано. Такие процессы отслеживаются уже в более локальных масштабах на несколько суток, по крайней мере на неделю.
- "В ближайшей перспективе таких процессов точно не будет", – добавила Птуха.
- Кстати, синоптик отметила, что сильные морозы в Украине уже не ожидаются.