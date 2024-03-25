Резкого потепления не будет: как удивит погода в конце марта

Синоптики прогнозировали, что в начале недели в Украине ожидается изменение погоды. Образуется циклон, который принесет осадки. Вскоре несколько потеплеет, впрочем, резкого повышения температуры еще не будет.

Когда ждать потепления, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха также сказала, где могут быть интенсивные дожди.

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Когда потеплеет

Синоптик отметила, что в понедельник, 25 марта, будет перестройка атмосферных масс. Так, у побережья Одессы образуется циклон. Из-за этого в Одесской, других южных и частично центральных областях могут быть довольно-таки интенсивные дожди.

Во вторник и среду осадков будет меньше и тенденция будет тяготеть к прекращению. Также будет определенное повышение температуры, но ожидать какое-то значительное повышение температуры мы не можем, потому что воздушная масса остается той же,

– подчеркнула Наталья Птуха.

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Ориентировочный прогноз погоды на 26 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

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