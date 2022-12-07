Не только о Рождестве: что нужно для "календарной" церковной реформы в Украине

Украина продолжает делать уверенные шаги навстречу Западу. Касаются они также "календарной" церковной реформы. Расскажем, почему изменения даты празднования Рождества недостаточно.

Отметим, что в Украине изучают возможности перехода празднования праздников по новому стилю. И, как отметил Блаженнейший Святослав Шевчук, в УГКЦ соответствующий опыт есть, ведь большинство епархий и приходов за границей используют именно его.

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Что нужно для перехода на новый стиль

По словам главы УГКЦ, недостаточно только Рождества как определенной даты. Он отметил, что Рождество – это целый период литургического года.

Нельзя изменять дату только одного праздника. Нам нужна всеобъемлющая, целостная реформа, что повлечет за собой смену всех других дат недвижимых праздников в литургическом году. Николая будет 6 декабря, а День украинского войска на Покровы – 1 октября,

– заметил Патриарх.

В то же время следует понимать, что весь процесс должен параллельно проходить и в других Церквах Украины. По словам Шевчука, единолично делать изменения, отделяясь от церковного сообщества, нельзя. Он подчеркнул, что Рождество – праздник целого народа и всей Церкви. Поэтому очень важно праздновать его вместе и действовать вместе.

Следует ли проводить календарную реформу во время войны? На этот вопрос он тоже ответил.

Когда горит дом, не время дискутировать, на какую стену вешать иконы. Нам так важно все силы направить на победу Украины!

– убежден архиерей.

По его словам, следует достойно совместно пережить рождественское время. Он также отметил, что важно обновить силы для того, чтобы Украина имела возможность преодолеть российскую агрессию.

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