Зауважимо, що в Україні наразі вивчають можливості переходу відзначання свят за новим стилем. І, як зазначив Блаженніший Святослав Шевчук, в УГКЦ відповідний досвід є, адже більшість єпархій і парафій за кордоном використовують саме його.

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Що потрібно для переходу на новий стиль

За словами глави УГКЦ, недостатньо лише Різдва як певної дати. Він наголосив, що Різдво – це цілий період літургійного року.

Не можна змінювати дату лише одного свята. Нам потрібна всеохопна, цілісна реформа, що потягне за собою зміну всіх інших дат нерухомих свят у літургійному році. Миколая буде 6 грудня, а День українського війська на Покрови – 1 жовтня,

– зауважив Патріарх.

Водночас слід розуміти, що весь процес має паралельно відбуватися й в інших Церквах України. За словами Шевчука, одноосібно робити зміни, відділяючись від церковної спільноти, не можна. Він підкреслив, що Різдво – свято цілого народу й усієї Церкви. Тож вкрай важливо святкувати його разом і діяти разом.

Чи варто проводити календарну реформу під час війни? На це питання він також відповів.

Коли горить хата, то не час дискутувати, на яку стіну вішати ікони. Нам так важливо всі сили спрямувати на перемогу України!,

– переконаний архиєрей.

За його словами, слід гідно спільно пережити різдвяний час. Він також зазначив, що наразі важливо оновити сили для того, щоб Україна мала можливість здолати російську агресію.

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