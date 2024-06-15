Когда прекратятся дожди по всей Украине: дата уже известна

Следующие несколько суток в части областей Украины снова будет дождливо. Кое-где осадки будут значительными. Кроме того, снова ожидаются грозы, град и шквалы.

Сколько еще будет непогода, когда наконец прекратятся дожди и грозы по всей территории нашего государства, передает 24 Канал.

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Дожди наконец прекратятся

Синоптики прогнозировали, что 15 – 16 июня в Украине, кроме западных областей, дожди с грозами. В южных, восточных и большинстве центральных – местами значительные осадки, также в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В понедельник на Левобережье ночью, днем в Украине, кроме Юга, местами кратковременный дождь, гроза.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже со вторника, осадков значительно уменьшится. Так, пока дожди и грозы ожидаются только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Полтавщине.

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Ориентировочный прогноз погоды на 18 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

А дальше, на 19 июня, дожди и грозы пока не ожидаются уже нигде. Будет переменная облачность. Кстати, по ориентировочному прогнозу днем в Украине до +26 – +31, а ночью +16 – +22 градуса.

Ориентировочный прогноз погоды на 19 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз на лето в Украине