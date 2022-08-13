Какой конец ждет путина после поражения в Украине

россияне и путин точно сделали выводы из войны в Афганистане, которую не выдержал СССР и распался. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Кровавая авантюра с пропастью в конце

русские и путин точно сделали выводы из войны в Афганистане, которой не выдержал СССР и распался. Я думаю, что путин проигрывает войну против Украины и его отстранят от власти, начнутся реформы. путин начал эту войну, чтобы удержать свое политическое влияние. Это была его первоочередная цель.

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Когда диктатор начинает войну, он мобилизует пропагандистскую машину и его популярность растет. Поддержка путина терпит крах, когда он проигрывает войну. Затем он потеряет и поддержку олигархов. Потому путин продолжает войну.

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Даже если будет прекращение огня, это будет временная мера. путин не хочет давать Украине время трансформировать армию с помощью современного западного вооружения и учений от специалистов НАТО.

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Даже если будет временное прекращение огня, то только для того, чтобы путин мог переформировать войско или сделать ротацию. Но это не продлится долго, и он не будет давать Украине время на перевооружение.

Кажется, силовики Путина даже сильнее российской армии. Но я уже упоминал о роли олигархов и сценарии победы Украины. И я верю, что у русских богачей есть план по тому, как заменить путина.

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