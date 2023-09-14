Когда в Украине пройдет жара, будет похолодание, дожди и заморозки: интервью с синоптиком Птухой

Первые недели сентября в Украине порадовали довольно теплой и спокойной погодой. Так, в части областей столбики термометров достигали +30 градусов. Однако осень берет свое – температура понемногу снижается, а на улице холодает.

Какой же будет погода во второй половине сентября, ждать ли в ближайшее время резкого похолодания и заморозков, или же наоборот – жары и температурных рекордов, будет ли сухо или будет лить уже по всей Украине – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха.

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Начнутся ли в Украине затяжные осенние дожди

Погода в начале осени была совсем не осенней, а летней! Но уже с 14 сентября в Украине ожидается ее ухудшение, в частности, придут дожди и грозы. Как долго они будут и ожидать ли нам затяжных осенних ливней?

Во-первых, я бы не называла это ухудшением погоды, ведь уж очень давно дождей не было. Природе очень нужна эта влага, потому что сейчас высокий уровень пожарной опасности практически во всех областях, что не очень хорошо для экосистемы. Поэтому это наоборот долгожданные дожди, которые наконец к нам идут.

Осадки нам приносит атмосферный фронт. Он будет с Запада приближаться к территории Украины. Поэтому в четверг утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, – кратковременные дожди и грозы.

То есть это еще не такие осенние затяжные дожди. Довольно активный атмосферный фронт за два дня пройдет всю территорию Украины. Почти по всем областям, конечно же с разной интенсивностью, будут осадки в виде дождя, кое-где и грозы. В Киеве 14 сентября также ожидается кратковременный дождь и гроза.

Однако затем этот атмосферный фронт пройдет. 15 сентября еще ночью в большинстве областей могут быть, а днем только на Левобережье – кратковременные дожди и грозы. Остальные территории без осадков.

16 сентября уже по всей Украине снова без осадков. Будет влиять антициклон, поле высокого давления и, соответственно, обеспечит очередную спокойную погоду. Впрочем, немного снизится температура.



Затяжных осенних ливней еще не будет / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Если говорить о прогнозах на ближайшие 10 дней, то ждать ли дождей со временем снова?

В дальнейшем точно сложно сказать. У нас 14 – 15 сентября пройдет ярко выраженный атмосферный фронт, а затем до 18 сентября поле повышенного давления, которое будет держать свои позиции где-то до 20 чисел.

Есть вероятность образования большей облачности в первой половине последней декады, то есть после 20-го, но как именно это будет проявляться, пока сложно сказать.

Когда придет похолодание и будут ли заморозки

Ждать ли в ближайшее время резкого похолодания в Украине? На сколько градусов может снизиться температура?

Не сильно, скажем так, каких-либо существенных колебаний не прогнозируем. В ночь на 14 сентября – +9 ... +14 градусов, в западных и южных областях до +19 может быть, а днем даже +23 ... +28. Между тем несколько прохладнее в восточных, северо-восточных и на крайнем западе страны. Там днем +20…+25 градусов. 15 сентября по территории Украины ночью +12...+18, а 16 сентября – +7...+14.

То есть после прохождения фронта все же ночная температура несколько снизится. Днем также будет определенное понижение до +18...+23 градусов. И только на Юге и Закарпатье остаются комфортные +24…+27.



Резкое похолодание пока не ожидается / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Что касается ветра, то в Украине он будет преимущественно юго-восточный в ближайшие несколько дней с переходом на северо-восточный, в умеренной скорости 5 – 10 метров в секунду.

Ну а потом опять же, с 16 числа и дальше – 17 – 18-го – по территории Украины будет преобладать спокойная погода без осадков. Чуть-чуть уже могут быть определенные изменения после 18 сентября, но пока о каких-то более конкретных прогнозах сложно сказать, потому что такая изменчивая погода может быть.

То есть в ближайшие 10 дней резкого похолодания, заморозков все же не прогнозируете?

Нет, никаких заморозков.

Такого мы еще не прогнозируем. Ожидается довольно спокойная осенняя погода.



В ближайшее время заморозков не будет / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли в сентябре еще сильная жара

А будет ли после прохождения атмосферного фронта снова потепление, жара? Ждать ли нам осенью еще где-то +30 градусов?

Смотрите, с 16 и 17 сентября температура немного опустится, особенно ночью, потому что снова будет антициклон, меньше облаков и соответственно ночью быстрее будет охлаждаться приземный слой воздуха. Ночью столбики опустятся до +7…+13 градусов после прохождения фронта, только в южной части – до +16.

Дневные температуры снова несколько повысятся. Если 15 – 16 числа определенное понижение до +18...+23 градусов, то уже 17 – 18 сентября снова вернутся теплые +21...+27.

Это обычная ситуация. Осенью, когда ночь более прохладная за счет отсутствия облаков, но воздух уже осенний, длина светового дня сокращается. Однако днем солнце имеет еще довольно хороший угол, и соответственно прогревает до более высоких значений температуры.

+21...+27 может быть, поэтому утром нужно традиционно немного теплее одеваться, а днем наслаждаться такими остатками летнего тепла.



Будет тепло, но не жарко / фото Валентины Полищук, 24 Канал

То есть +30 градусов, жары как таковой уже не ожидается?

Пока да, +30 в ближайшей перспективе не будет. Каких-либо резких затоков теплого воздуха с Юга пока не прогнозируем. А если их не будет, то уже, пожалуй, и +30 тоже не будет.

Впрочем, +27…+28 еще будут.

+30 градусов – это аномальная жара для осени или нет

А насколько в сентябре для Украины привычны вот такие температуры +30 градусов и выше? Является ли это аномалией?

Никакой аномалии в этом нет. Чуть раньше было несколько жарких дней, а те температуры, которые сейчас, достаточно в пределах нормы для сентября. Это совсем обычные температурные характеристики, в особенности за счет антициклональной погоды.

Никаких рекордов сейчас нет и не ожидается.



Температурных рекордов пока не прогнозируют / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда в Украине начнется бабье лето

Было ли у нас уже бабье лето, или еще будет? Когда его ждать?

В действительности в официальной синоптической научной терминологии нет вообще такого термина как бабье лето. Он чисто народный. Погодные процессы, которые люди так называют, происходят в основном после первых заморозков, после первого холода.

То есть это чаще всего в конце сентября или октября, когда снова наступает период такой антициклональной погоды, но уже после того, как были первые ощутимые понижения температуры.

То, что у нас сейчас, нельзя назвать бабьим летом. Это ведь просто продолжение, скажем так, мягкий переход от лета к осени, удержание средней погоды. Немного осенней в ночные часы и почти летней днем. Метеорологическая осень у нас еще не наступила, потому что это когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето.

Поэтому о каком-то бабьем лете тоже говорить рано.