Когда Рада рассмотрит отставку Авакова: появилась официальная дата и время
14 июля 2021 , 19:57Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Многолетний глава МВД Арсен Аваков написал заявление на увольнение. Его отставку не будут откладывать в долгий ящик и рассмотрят на этой же неделе.
Рассмотрение заявления об отставке Арсена Авакова состоится на очередном пленарном заседании. Вопрос стоит первым в повестке дня.
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Когда Рада рассмотрит отставку Авакова
"Снимать" главу Министерства внутренних дел будут в четверг, 15 июля, на пленарном заседании. Начнется оно в 10 часов.
Относительно того, когда именно будут назначать нового главу МВД – пока официальной информации нет. По предварительным данным, это произойдет на следующий день – 16 июля.
Следовательно, все правовые нюансы относительно отставки Авакова растянут на три дня:
- рассмотрение заявления Авакова на комитете по вопросам правоохранительной деятельности 14 июля;
- голосование за отставку Авакова 15 июля;
- заседание комитета, где рассмотрят представление на назначение главы МВД 16 июля.
Главное об отставке Арсена Авакова
- 13 июля Аваков написал заявление и подал в отставку после 7 лет в кресле главы МВД.
- Официальных сообщений о причинах, почему именно он это сделал, пока нет.
- В тот же день Владимир Зеленский предложил возглавить МВД главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.
- Народный депутат согласился на эту должность, хотя сказал, что "делает жертву".
- Заместитель Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что Монастырский – один из худших кандидатов на соответствующую должность.
- В "Слуге народа" утверждают, что голосов на назначение Монастырского хватит.