Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал логистические нюансы передачи Storm Shadow, пишет 24 Канал. Дело в том, что украинские самолеты, скорее всего, нужно адаптировать под ракеты Storm Shadow.
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Вопрос со Storm Shadow решен
Игнат намекнул, что соответствующие вопросы уже решены, поскольку официально объявлено о факте передачи ракет.
Если факт (передачи ракет – 24 Канал) происходит после официального заявления британской стороны, то, я думаю, что все уже продумано и все уже должно работать,
– сказал он.
Спикер напомнил, что Украина уже использует бомбы JDAM, а также противорадиолокационные ракеты HARM. Что JDAM, что HARM пришлось адаптировать под украинскую авиацию.
"Вопрос из Storm Shadow тоже решен. Просто так этого бы не происходило", – подчеркнул Игнат.
Комментируя то, объявят ли Воздушные Силы о прибытии Storm Shadow в Украину, либо украинцы увидят результаты работы ракет, Игнат ответил утвердительно.
Украина получит ракеты Storm Shadow
- Великобритания 11 мая объявила о решении передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели в радиусе 250 километров.
- В Воздушных Силах ВСУ пока не подтверждали, что эти ракеты прибыли в Украину
- Передача Storm Shadow "изменяет правила игры" в войне, ведь теперь в России на оккупированных территориях не осталось безопасных мест в глубоком тылу.
- Украина сможет поражать военные базы и логистические центры российских оккупантов, в том числе Черноморский флот и Крымский мост.
- Естественно, что в Кремле возникла истерика после решения Великобритании передать Украине Storm Shadow. В то же время в Киеве заявили, что худшее для России только начинается.