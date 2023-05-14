Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал логистические нюансы передачи Storm Shadow, пишет 24 Канал. Дело в том, что украинские самолеты, скорее всего, нужно адаптировать под ракеты Storm Shadow.

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Вопрос со Storm Shadow решен

Игнат намекнул, что соответствующие вопросы уже решены, поскольку официально объявлено о факте передачи ракет.

Если факт (передачи ракет – 24 Канал) происходит после официального заявления британской стороны, то, я думаю, что все уже продумано и все уже должно работать,

– сказал он.

Спикер напомнил, что Украина уже использует бомбы JDAM, а также противорадиолокационные ракеты HARM. Что JDAM, что HARM пришлось адаптировать под украинскую авиацию.

"Вопрос из Storm Shadow тоже решен. Просто так этого бы не происходило", – подчеркнул Игнат.

Комментируя то, объявят ли Воздушные Силы о прибытии Storm Shadow в Украину, либо украинцы увидят результаты работы ракет, Игнат ответил утвердительно.

Украина получит ракеты Storm Shadow