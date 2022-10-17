Как путинский режим приближается к катастрофе

12 и 13 октября приняли две, без преувеличения, исторические резолюции: Генеральной Ассамблеей ООН, осуждающей российские незаконные референдумы, и Парламентской Ассамблеей Совета Европы, где правящий режим в России режим признан террористическим. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Еще не так давно такое невозможно было представить. Однако цивилизованное сообщество постепенного просыпается и видит, какую на самом деле опасность несет путинская "империя зла", поставившая своей целью уничтожение устоявшегося миропорядка и порождение новых темных веков.

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Страна-террорист

Вполне вероятно, что последней каплей для принятия указанных резолюций стали беспрецедентные ракетные обстрелы, которые Россия нанесла по Украине 10 – 11 октября. Ведь они стали существенным подтверждением подлинной сущности российской власти.

Указанное очень точно охарактеризовал немецкий ежедневник Bild. По убеждению его главного редактора Йоханнеса Бойе, тот факт, что Россия запускает ракеты по украинскому транспорту в час пик, по детских площадках, поездах с пассажирами, указывает, что Россия стала страной-террористом.

Россиянам легче убивать людей, которые ходят на работу, и детей, чем удерживать завоеванные территории,

– пишет Бойе.

Без сомнения, ракетные атаки дают понять, что Кремль готов пойти на все что угодно, чтобы отсрочить поражение своего войска на территории Украины. Ведь, по мнению Бойе, агрессор "все меньше может достичь военными средствами".

Впрочем, власти РФ, несмотря на провалы на восточном и южном театрах боевых действий в Украине, до сих пор не оставляют надежды изменить ситуацию в свою пользу. Именно поэтому 21 сентября Владимир Путин издал указ о частичной мобилизации, пригрозив "использовать все средства" для "защиты" России от якобы угрозы со стороны Запада.

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"Из хлопа не выйдет работник"

Несмотря на ура-патриотизм российских властей и его пропагандистской машины, такое решение многие россияне не восприняли положительно.

Сразу после его объявления имели место многие сообщения об организационном хаосе во время мобилизации. Ведь мобилизуются пожилые люди, больные люди, а также мужчины без боевого опыта. Более того, сотни тысяч граждан РФ начали покидать страну и избегать отправки на фронт.

В связи с этим мобилизация становится все более жестокой. В телеграмм-каналах и социальных сетях начали массово публиковать видео и фото "облав" на мужчин призывного возраста, которые сотрудники военкоматов и полиции проводят в Москве и Санкт-Петербурге. Да, в российской столице работников строительных компаний массово свозят на фронт, а повестки в армию раздают даже на станциях метрополитена.

Все это – на фоне сообщений о смерти мобилизованных недавно на фронте в Украине. По информации британской газеты The Guardian, сейчас в Россию из Украины возвращаются первые гробы, привозя останки простых россиян, которым сначала обещали быструю "спецоперацию", а теперь призвали воевать.

И это неудивительно. По данным издания, некоторые смерти отчетливо показывают, что людей отправляют на войну гораздо быстрее, чем после обещанной Путиным подготовки. Так, несколько российских солдат, попавших в украинский плен, утверждали, что их почти не учили.

Понятно, что путинский режим не хочет верить в неизбежное поражение своей неподготовленной и неоснащенной армии. Поэтому продолжает забрасывать Украину "пушечным мясом", чтобы ценой тысяч жизней не допустить продвижение ВСУ вглубь оккупированных территорий и последующих освобождений от российского присутствия украинских населенных пунктов.

Впрочем, мобилизационные меры вряд ли спасут ситуацию. Ведь очевидно, что невозможность проведения "спецоперации" в короткие сроки сама по себе стала тревожным сигналом для тирана Путина и всей кремлевской клики.

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По поводу последних событий очень точно высказался доктор наук безопасности и журналист Дариуш Матерняк, специализирующийся на вопросах, связанных с войском, безопасностью и польско-украинскими отношениями. По его словам, объявление мобилизации является прежде всего признанием поражения. И если в определенной степени пропаганде удалось "отстоять" отход от Киева и Чернигова и ограничить цели войны югом и Донбассом, то оглашение мобилизации, даже частичной, является признанием серьезных потерь и провала всего сценария "спецоперации".

"Мобилизация на этом этапе – именно сейчас, в момент ее объявления, в условиях общественной реакции – сама по себе катастрофа. "Из холопа не выйдет работника", не говоря уже о солдате", – оценивает Матерняк.

О чем это говорит? В этом контексте польский эксперт интересным образом сравнил Российскую Федерацию с Римской империей. По его мнению, тот факт, что к мобилизации будут чаще привлекаться представители меньшинств, будет означать, что за Россию будут воевать и умирать прежде всего жители провинции, вроде того, как это происходило в эпоху Древнего Рима – незадолго до его падения.

Но будет ли война в Украине аналогичным влиянием на внутреннюю ситуацию в России? Покажет время. Пока видны только первые проявления этого.

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Можно сказать, что с приближением к своей катастрофе Москва будет действовать все более агрессивно и непредсказуемо, а потому поведение РФ все больше будет отождествляться с террористическим.

Конечно, это нехорошая новость для украинцев, ведь снова будут страдать невинные люди. Однако указанное только больше открывает глаза цивилизованному сообществу.

Поэтому следует ожидать принятия новых прогрессивных решений, вроде тех, что на днях увидели свет. А, следовательно, – и более весомой помощи Киеву, что ускорит крах путинского режима как в степях Украины, так и в геополитической перспективе в целом.

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