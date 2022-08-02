Отсчет пошел: сколько осталось существовать россии и жить путину

Из теории заговора. Похоже, что война россии против Украины имела несколько уровней целей. Где попытка захвата территории – верхняя, но не самая главная.

Зачем путину воскрешение "совка"

Самая главная – россия действительно желала создать как можно быстрее СССР. Но без войны скорость создания не была бы столь возможна.

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Народ не принял бы таких резких перемен:

ограничений прав и свобод;

роста государства и зависимости от него;

исчезновений западных брендов и связи с миром;

роста влияния армии и силовиков.

А с войной и военной пропагандой на все это россияне оказались согласны, что подтверждает социология с поддержкой режима и этой дороги более чем на 80%.

Что предоставит карлику статус СССР

1. Независимость. Это закрытая страна, которая из зависимой системы глобальных цепочек поставок выходит в самостоятельную позицию.

Российский госдолг минимален, если сравнивать со всеми европейскими странами. Но придурки просчитались и не оценили, что они по уши зависимы от западных технологий (электроника, автоматика, роботы, программное обеспечение).

2. Воздействие. Наличие огромных запасов углеводородов уже показало свое влияние на мировые цены на газ, которые достигали исторических максимумов – 3000 долларов за тысячу кубометров.

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Также россия считала, что Америка зависит от ее титана и критических материалов, а значит, можно диктовать свои условия. Реальность оказалась иной. Доля россии на мировом рынке нефти и газа снижается, а Америка легко отказалась от российского титана, поставившего отрасль на грань выживания.

3. Страх. Ядерная дубинка и статус якобы второй армии мира. Ну и территория, которая смотрится большой на карте.

Похоже, пример, когда 21 армия мира дает по зубам "второй" армии мира всем показал подлинное "мощность" россии. Территория же россии на 95% пуста. И единственный, кого интересует этот вопрос – Китай.

4. Субъектность. Непредсказуемость в совокупности с описанными выше пунктами, по мнению российских архитекторов, должны вернуть россию за стол переговоров с мировыми субъектами.

Мертворожденный призрак

СССР почти вышел, но не у модели 70-80-х, а у модели 90-х.

когда промышленный и научный потенциал страны безнадежно отстал от мира;

когда гражданского общества нет;

когда кланы начинают толкаться плечами за власть;

когда россия получила свою "афганскую" войну, но в разы более сложную и тяжелую.

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Сюда стоит добавить то, что россия за пять месяцев обогнала Иран по количеству санкций, а великий Китай смотрит на нее с презрением, сморщив нос от трупного яда "большой россии".

Похоже, путин сам себя переиграл. Если СССР прошел два десятилетия "периода застоя" и развалился через два года, путину этот трюк удастся сделать всего за несколько лет. Я даю россии максимум 1 – 1,5 года. Не те у них ресурсы и запас крепости, не те. Карлику я даю срок меньше года. Через год проверим прогноз.

PS А Украине уже сегодня нужно готовить план возвращения контроля над Крымом, Донбассом, Таганрогом, Валуйкой, Ростовом, Кубанью, Белгородом и другими. И план развития Азовского моря, как внутреннего моря Украины.

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