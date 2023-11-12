Россия ждет длительных морозов, – Галущенко о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, когда Россия может бить по энергетической инфраструктуре Украины. По словам чиновника, враг ждет похолодания в Украине.

Соответствующее заявление министр сделал в эфире телемарафона 11 ноября. По его словам, Кремль готовит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пишет 24 Канал.

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Когда Кремль будет бить по нашей энергетике

Мне кажется, они ждут существенного падения температуры, чтобы она долгое время держалась на минусе, и тогда будут наносить удары. В таком случае, безусловно, низкая температура придает вред,

– заявил глава Минэнерго.

Он уточнил, что нет какой-либо конкретной температурной отметки, после которой будет атаковать враг, ведь любой мороз повышает риск. Кроме того, пока не было атак, похожих по масштабу на прошлогодние нападения, однако Россия готовит их.



"Пока мы не видим именно массированных атак, которые были 10 октября (2022 – 24 Канал), когда они использовали под 100 ракет. У нас есть информация, что они к этому готовятся, мы будем соответствующим образом реагировать", – заверил министр.

Герман Галущенко добавил, что враг совершал такие атаки даже летом, однако не рассказал подробности об объектах и последствиях.

Украина может зеркально атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру

Герман Галущенко заявил, что в случае атак на энергетическую инфраструктуру, Украина может зеркально атаковать нефтегазовую инфраструктуру врага. Министр объяснил, что это будет справедливо.

Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру,

– сказал глава Минэнерго.

По его словам, атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру не повлекут за собой скачок цен. Это ведь такие виды топлива, которые можно было бы покупать не только в России.