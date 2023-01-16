Данилов предположил, когда Россия может попытаться повторить наступление

Алексей Данилов убежден, что у России будут попытки совершить "крайний рывок". По мнению украинской стороны, именно поэтому в стране-агрессорке сейчас проходят кадровые перестановки.

В эфире новостного телемарафона Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что россияне, вероятно, готовятся к последнему рывку. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда Россия может попытаться повторить наступление

Россия может попытаться совершить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте. Украина каждый день готовится к возможному наступлению.

Это может быть и годовщина. Для них эти даты являются сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся,

– сказал Данилов.

Он добавил, что Владимир Зеленский ежедневно общается с международными партнерами и обсуждает с ними оружие, которое они могут предоставить ВСУ.

Первый вопрос с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие,

– сказал Данилов.

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