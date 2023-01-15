В Times рассказали, когда Россия может бросить в наступление сотни тысяч мобилизованных
Источник:The Times
Кремль может официально объявить о второй волне мобилизации, чтобы увеличить свое войско. Новое полномасштабное наступление может произойти в апреле.
Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на западную разведку. Отметили, что российский президент Владимир Путин может заявить о мобилизации в ближайшее время.
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"Если решение будет принято в течение нескольких недель, то к апрелю, когда зимняя грязь в Украине достаточно высохнет для большого наступления, можно будет научить и отправить на фронт до 500 тысяч дополнительных россиян", – рассказали журналисты.
Россияне хотят воевать
Западные разведчики считают, что в военкоматах страны-агрессорки уже идет серьезная подготовка к мобилизации. Российские власти провели частный опрос, чтобы установить настроения общества.
Простые россияне переживают из-за войны, но они также не желают мириться с поражением,
– пишут в The Times.
Мобилизация в России: последние новости
- Военный обозреватель Денис Попович для 24 канала отметил, что мобилизация 500 тысяч россиян может создать для украинских войск большие проблемы. Однако самое российское командование не способно обеспечить свое войско техникой.
- Для мужчин в России планируют отменить отсрочку от мобилизации, если они воспитывают 3 детей. В частности, суды в Забайкалье уже массово упраздняют возвращение домой мобилизованных многодетных родителей.
- Главное управление разведки сообщило, что Кремль хочет создать двухмиллионную армию. Враг вносит изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации и подготовку учебных центров.
- Также в ГУР МО рассказали, что враг ограничил выезд из страны военнообязанным. Не выпускают и ограниченно пригодны к службе. Такой приказ ФСБ получили все пограничные управления страны.
- Захватчики усиливают незаконную мобилизацию и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Они отменяют все бронирования, действовавшие для мужчин.
- В оккупированном Крыму враги набирают мужчин в частные военные компании "Щит" и "Русич". Им обещают высокую заработную плату.