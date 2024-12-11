Оккупанты продвигаются к выходу на Днепропетровскую область, – Силы обороны Юга
В ВСУ рассказали о значении поселка Великая Новоселка в Донецкой области. А также о ситуации на Времовском направлении – там россияне забрасывают в блиндажи отравляющие вещества.
Россияне пользуются холодной погодой, чтобы навредить украинским воинам. Об этом рассказал Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Когда Россия может выйти на границы Днепропетровской области
Времовское направление – одно из самых сложных вообще на всей линии боевого соприкосновения. Ежедневно там как минимум 20, 25, доходит до трех десятков штурмов. Противник рвется взять под контроль весь юг Донецкой области и выйти на границу. Там осталась Великая Новоселка – крупнейший пункт в этом регионе. Противник стремится его охватить и взять под контроль. Это уже будет фактически выход в Днепропетровскую область,
– пояснил спикер.
Показываем Большую Новоселку на карте
Россияне штурмуют малыми группами пехоты, а также имеют постоянную поддержку с воздуха – дроны, армейская авиация, штурмовая авиация. Применяют боевую бронированную технику. Поэтому штурмы интенсивные и их много.
Погода помогает врагу
Впрочем, оккупанты меняют тактику. Например, сейчас стало холоднее, поэтому россияне используют боеприпасы с ядовитыми веществами. Это преимущественно слезоточивый газ, который сбрасывают с дронов туда, где греются украинские защитники.
Газ стелется по земле, заходит в блиндаж. Люди выскакивают, надевая противогазы, а в это время противник наносит удар осколковыми боеприпасами или FPV-дронами,
– рассказал Волошин.
Количество таких атак только увеличивается. В сентябре их было 44, в октябре – до 80, в ноябре – уже около 120. В декабре, вероятно, будет еще больше.