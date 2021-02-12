15 февраля 2025 года Мюнхенская конференция по безопасности начнет новую сессию обсуждений. Главной темой ожидаемо станет Россия и угроза, которую она несет миру. Отправной точкой для дискуссии станет информационный отчет, который подготовили организаторы мероприятия.

Статья авторства политического советника MSC Джинтро Поли имеет громкое название "Царский гамбит" и описывает современное состояние путинского режима после трех лет большой войны. 24 Канал адаптировал материал для украинских читателей. Текст подается без изменений для лучшего понимания видения самого автора, который представляет MSC как институт, однако добавлены собственные комментарии и уточнения контекста от редактора.

Читайте также Мюнхен 2025․ Какой мирный план везет Келлог, будут ли переговоры и чего ждать Украине

Как Россия видит себя и мировой порядок

Каково видение Россией международного порядка и имеет ли она возможности для его реализации? Как долго Россия еще может нести ошеломляющие потери (и расходы) на войну против Украины и другие геополитические усилия? И как последние политические события за рубежом – от возвращения президента США Дональда Трампа до внезапного падения Башара Асада в Сирии – влияют на Россию?

Ни одно государство не перевернуло международный порядок больше в этом веке, чем Россия. Она структурно дестабилизировала своих соседей и нарушила их суверенитет. Своим полномасштабным вторжением в Украину Россия развязала самую смертоносную войну в Европе с 1945 года. По словам президента России Владимира Путина, эта война касается не только Украины, но и "принципов, на которых будет базироваться новый международный порядок".

Хотя Путин утверждает, что видит этот порядок как "суверенное равенство", имперское поведение России свидетельствует об обратном, по крайней мере для меньших государств. Более того, существуют обоснованные сомнения в способности России установить желаемый порядок.

Видение России (почти по Оруэллу – 24 Канал): все цивилизации равны, но некоторые государства более цивилизованные, чем другие.

Ныне Россия отвергает концепт однополярного мира во главе с США, который возник после холодной войны, утверждая, что США и их союзники злоупотребляют своим доминирующим положением в нем. Вместо этого она утверждает, что этот мир приходит в упадок, и предлагает многополярность как более справедливую альтернативу.

Россия пытается заложить основу для этого через группу БРИКС, на саммите которой в Казани в 2024 году она председательствовала и которая недавно приняла Египет, Эфиопию, Индонезию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты в качестве новых членов.



Россия также использует этот формат для задабривания государств так называемого "Глобального Юга", обещая им большее международное влияние и играя на их недовольстве нынешним мироустройством.

Вместе с нашими партнерами по евразийской интеграции и другими центрами суверенного развития мы продолжим строить многополярный мир и равную и неделимую систему безопасности,

– Путин, 7 мая 2024 года.

Каким бы "мудрым" ни казалось российское видение равноправной и инклюзивной многополярности, дьявол кроется в деталях.

Россия выступает за многополярный порядок, в котором суверенными и равными являются не государства, а "цивилизации", то есть группы государств с якобы тесными историческими и культурными связями (в случае России, это так называемый "русский мир" – 24 Канал).

Только мощные "государства-цивилизации" (по мнению российских властей – 24 Канал) имеют право на суверенитет и лидерские роли внутри своих цивилизаций. Меньшие государства не имеют полного суверенитета – они попадают в сферу влияния "государства-цивилизации".

При этом Россия самоидентифицирует себя как "государство-цивилизация" и претендует на доминирующую роль в мировом порядке. Ее Концепция внешней политики до 2023 года провозглашает "особое положение России как уникального государства-цивилизации" и ее "исторически уникальную миссию, направленную на поддержание глобального баланса сил".

Это помогает объяснить ее агрессивную войну против Украины. Поскольку Россия рассматривает Украину как часть цивилизации, возглавляемой Россией; она считает понятия равенства и государственного суверенитета неприменимыми к Украине. Поэтому она считает свое грубое вторжение легитимным.

Важно, что сфера влияния, на которую претендует Россия, выходит за пределы Украины: она охватывает весь бывший Советский Союз. Учитывая предложение России от декабря 2021 года о том, что НАТО фактически должно выйти из Восточной и Центральной Европы, она может даже расшириться дальше. Таким образом, желаемый Россией мировой порядок больше похож на новый империалистический концепт Европы, чем на инклюзивный многополярный мир.

Чем мощнее государство, тем дальше его стратегические фронты простираются за пределы государственных границ, и тем больше стратегическое пространство, на которое такая страна осуществляет экономическое, политическое, социокультурное влияние. Это и есть зона национальных интересов государства,

– Дмитрий Медведев, 4 марта 2024 года.

Есть ли у России возможности для собственного видения миропорядка

Потенциал России не всегда соответствует ее самопровозглашенному статусу мирового лидера (и это очень хорошая для всех новость – 24 Канал).

Россия не входит в десятку крупнейших экономик мира, уступая Италии, Канаде и Бразилии. Ее население сейчас сокращается и составляет 145,4 миллиона человек. Это меньше, чем в Пакистане, Нигерии или Бангладеш.

Однако военные расходы Москвы поражают значительно больше: 428 миллиардов долларов США (с учетом паритета покупательной способности), что является третьим показателем после США и Китая.



Тем не менее коллективные расходы НАТО на оборону, которые оцениваются в 1,390 триллиона долларов США (по паритету покупательной способности), затмевают эту цифру. Только ядерный арсенал России – самый большой в мире по количеству боеголовок – является действительно мировым лидером (и это является самой большой проблемой и причиной, почему с таким дерзким хамством до сих пор вынуждены считаться – 24 Канал).

Россия хорошо разыграла свою посредственную роль. После неудачного наступления в Украине в 2022 году она переломила ситуацию и уверенно завоевала территорию в 2024 году. Она нарастила свою оборонную промышленность, ежегодно поставляя 1 500 танков и 3 000 боевых бронированных машин для российской армии. Это по сравнению с 660 танками и 3 103 боевыми бронированными машинами, поставленными в Украину партнерами с 2022 года.

Комментарий 24 Канала: на самом деле сравнения не слишком уместны. Россия сейчас фактически не производит новых танков, а восстанавливает старые машины, то есть паразитирует на советском наследии. Оно по понятным причинам имеет тенденцию к истощению.



По мнению экспертов, критической для России станет вторая половина 2025 года, когда нечего будет восстанавливать. Собственно, мы уже видим эти процессы на линии фронта, иначе бы россияне не тянули туда вместо "новеньких боевых машин" гольф-кары, "буханки", разбитые "жигули", мопеды и мотоциклы, а с 2025 года – ослов и верблюдов. В то же время Украина не только восстанавливает старую технику, но и активно создает новую. Показательно, что это происходит в тесной кооперации с союзниками.

Используя обман, принуждение и непомерные финансовые стимулы, Москва завербовала россиян и иностранцев, чтобы пополнить свои большие потери в Украине. В ноябре 2024 года Россия убедила режим Северной Кореи предоставить не менее 11 000 солдат для участия в военных действиях.

Тем временем благодаря уклонению от санкций и взвешенной монетарной политике Россия пока удерживает свою экономику на плаву.

Комментарий 24 Канала: так и было до середины 2024 года, когда "улучшение" имени Набиуллиной и Силуанова начало заканчиваться. Постоянное поднятие учетной ставки Центробанком сделало кредиты недосягаемыми и вызвало гнев основных путинских номиналов, в частности Чемезова, который отвечает у диктатора за оборонный комплекс. Под его давлением Центробанк отказался дальше повышать учетную ставку, оставив ее на уровне 21%. Вследствие этого начала стремительно расти инфляция и полезли вверх цены.



В конце 2024 и в начале 2025 в России все чаще возникают проблемы с задержками по зарплате, недофинансированием крупных проектов, а главное – задержки с выплатой "социалки", включая деньги за войну (в России ее прячут за аббревиатурой СВО). Растет недовольство властью. Это, конечно, еще не конец диктатуре Путина, а довольно непрозрачные указания на прибытие "первых ласточек", за которыми можно уже ждать и "черного лебедя". По мнению, экспертов, этот визит может состояться уже во второй половине 2025 года.



Восприятие России в мире, 2021 – 2024 / Инфографика Kekst CNC

Инвестируя в такие форматы, как БРИКС, и переориентируя торговлю на новых партнеров, таких как Китай, Россия предотвратила дипломатическую и экономическую изоляцию. Действительно, многие люди в других странах БРИКС все еще положительно относятся к России, невзирая на войну. Несмотря на ее ограниченные возможности во многих сферах, Россия все еще широко воспринимается как великая держава в странах, которые участвовали в опросе Мюнхенского индекса безопасности.



Торговля товарами между Китаем и Россией / Инфографика MSC

Россия снова оправдывает свою репутацию геополитического "медоеда", бросая серьезный вызов более сильным соперникам. В дополнение к обычной войне в Украине, она угрожает Европе масштабными дезинформационными кампаниями, вмешательством в выборы, диверсиями, покушениями и бряцанием ядерным оружием.

Через свой "Африканский корпус" (прямые аллюзии с "Африканским корпусом" Роммеля времен Второй мировой россиян не волнуют – 24 Канал), реинкарнацию "Группы Вагнера", Россия расширила свое геополитическое влияние в различных африканских государствах, часто отодвигая на второй план США и европейские государства. Используя широкий спектр методов на различных театрах военных действий, Россия оказывает постоянное давление на своих геополитических противников.

Комментарий 24 Канала: не нужно забывать о декабрьских событиях в Сирии, где Россия потерпела катастрофическое фиаско и показала всему "Глобальному Югу" свою слабость. Путин не стал спасать режим своего вассала Асада, а также предал своего другого союзника – Иран, отказавшись ему помогать удержать свои позиции в Сирии.



Кроме того, Россия не решилась дать Ирану такие же гарантии безопасности, которые получили КНДР и Беларусь, что фактически обесценило январское ирано-российское соглашение, которое готовилось годами и должно было стать историческим.

Для России такая гибридная стратегия еще может принести свои плоды. Новая администрация США – страны, которая была ключевым партнером Украины – дала понять, что она хочет быстрого завершения войны России против Украины путем переговоров.

Если партнеры Украины будут стремиться к завершению войны любой ценой, Россия может использовать это для получения выгодного для себя соглашения о прекращении огня. Например, она может использовать это стремление к миру, чтобы укрепить свой контроль над всеми оккупированными украинскими территориями (частей Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и клочка Николаевской областей, а также оккупированного еще в 2014 году Крыма – 24 Канал), не допустив при этом получения Украиной членства в НАТО или других надежных гарантий безопасности.

Это позволило бы России спланировать новые военные усилия, чтобы вернуть всю Украину в сферу своего влияния. Однако точный план новой администрации США по завершению войны пока непонятен. Если она займет более жесткую позицию в отношении России, чем ожидается, будущее последней может выглядеть мрачным.

Рост цен на подавляющее большинство товаров и услуг свидетельствует о том, что спрос опережает рост экономических возможностей и потенциала экономики,

– Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, пленарное заседание Государственной Думы, 19 ноября 2024 года.

Будущее России: "медвежий прогноз"

В последнее время в геополитической позиции России начали появляться трещины, вызывающие сомнения в ее прочности. Потери России в Украине растут: по оценкам независимых источников, до июня 2024 года в Украине погибли 120 000 российских солдат.

Недавно министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о ежемесячном рекорде в 41 980 погибших и раненых россиян в октябре 2024 года.

Комментарий 24 Канала: официальные данные Генштаба ВСУ о потерях россиян на войне указывают о более 850 тысяч человек. При этом Генштаб не выделяет отдельно убитых и раненых, давая простор для различных интерпретаций. Относительно числа 120 000 убитых, то это явно преуменьшенное количество, поскольку только поименная фиксация убитых россиян дает более 90 – 100 тысяч.



При этом в перечне не представлены убитые воины из так называемых "днр/лнр", а также наемники из других стран. Также никак не оценили пропавших без вести, которых может быть не менее 50 тысяч человек, если не больше. Ведь у оккупантов довольно распространенным является метод тайных захоронений в братских могилах с целью присвоения денежных выплат за "мертвые души" или наоборот – дьявольская "экономия" выплат за ликвидированных, но не признанных таковыми.

Чтобы компенсировать эти огромные потери, Россия вынуждена предлагать новобранцам астрономические выплаты, которые более чем в десять раз превышают средний доход в некоторых регионах. Она также набирает все более старших, менее боеспособных мужчин: в октябре 2024 года средний возраст призывников в Москве составлял почти 50 лет.

Комментарий 24 Канала: даже увеличение выплат за заключение контракта до + 3 миллионов рублей уже не позволяет эффективно пополнять ряды оккупационного войска. В четвертом квартале 2024 года в России стремительно начало снижаться количество желающих пойти на войну. Сейчас российские власти делают все, чтобы скрыть статистику, и, чтобы увидеть тенденцию, приходится идти окольными путями. Однако невеселая для россиян картина становится все более очевидной. Именно поэтому Путин тянет на фронт корейцев и истерично ищет маргиналов по всем углам России и мира.

Россия сталкивается с похожими проблемами в вопросе замены утраченной техники. 80 процентов ее "производства" танков и бронемашин состоит из отремонтированной техники, которая находится на складах. Похожая ситуация существует и с артиллерийскими системами и боеприпасами. Возможности для расширения производства ограничены: россияне, которые погибли в Украине или сбежали из страны с 2022 года, вызвали дефицит рабочей силы.

Таким образом, объемы производства российской оборонной промышленности значительно сократятся, когда закончатся основные запасы. Когда это произойдет, трудно предсказать, поскольку оценки количества и качества оставшегося оборудования различаются.

Россия также сталкивается с экономической неопределенностью. Рост ее ВВП в 2024 году на 3,8 процента и уровень безработицы в 2,4 процента кажутся впечатляющими, но другие показатели менее позитивны. Рубль значительно ослаб, торгуясь на уровне 104 за доллар США в декабре 2024 года по сравнению с 53 в июне 2022 года. Огромные военные расходы – почти 30 процентов государственных расходов (это лишь видимая часть – 24 Канал) – привели к росту годовой инфляции до 8,4 процента (в 2025 году она еще ускорилась – 24 Канал).

Ошеломляющая базовая ставка Центрального банка на уровне 21 процента не остановила эту тенденцию, но рискует привести к стагфляции и массовым банкротствам.

Доходы России от экспорта энергоносителей также сократились: среднедневной доход снизился до 611 миллионов евро в ноябре 2024 года с пикового значения в более 1,1 миллиарда евро в апреле 2022 года. Тем не менее экспорт энергоносителей остается ключевым источником дохода, а это означает, что падение цен на нефть может вызвать серьезные проблемы для российской экономики.

Хотя рост торговли с Китаем частично компенсирует экономические вызовы России, это также происходит ценой зависимости. Китайско-российская торговля не только гораздо важнее для России, чем для Китая, но и эта диспропорция значительно возросла.

Спиралевидный рост расходов на войну против Украины также ограничил способность России проецировать власть за пределы Украины, что является признаком растущего имперского перенапряжения. В 2023 году Россия не смогла помочь Армении, своему союзнику по Организации Договора о коллективной безопасности, когда азербайджанские войска захватили Нагорный Карабах, что заставило Армению приостановить свое участие в военном альянсе.

Комментарий 24 Канала: не только в 2023-м, но и в 2020-м. И это очень принципиально. Потому что ситуация выглядит несколько сложнее. В 2018 году в Армении сменилась власть – новым премьером стал сторонник демократии и европейской интеграции Никол Пашинян. Он начал судебные преследования "предшественников", справедливо обвинив их в коррупции.



По странному совпадению (ирония), источником этой коррупции была Россия, а сами "предшественники" были миньонами Путина. Они же представляли так называемый карабахский клан. Один из них – финансист Рубен Варданян был "кошельком" и "ландроматом" для уже упомянутого выше путинского олигарха Чемезова, а затем возглавлял сепаратистов в Нагорном Карабахе. Преследование новой властью в Армении друзей Путина спровоцировало конфликт между Ереваном и Москвой. Россияне, чтобы наказать армян, решили разыграть "многоходовочку", которая заключалась в сближении с Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев быстро сориентировался и добился от Путина невмешательства в дела Южного Кавказа. Таким образом, Россия дала добро Азербайджану на выбивание армян из Карабаха и восстановление территориальной целостности, утраченной в начале 90-х. В итоге Россия потеряла свое влияние как на Армению, так и на Азербайджан (после сбитого чеченскими ПВО гражданского самолета из Баку, попыток скрыть преступление и отказа Путина извиняться).

Что еще хуже, российские подразделения противовоздушной обороны случайно сбили азербайджанский гражданский самолет в декабре 2024 года, что привело к гибели 38 человек, которые находились на его борту, и ухудшило отношения с Азербайджаном.

Подробно Почему Алиев не простил Путина и что это означает для Украины

Влияние России может уменьшиться еще в одном кавказском государстве, поскольку пророссийское правительство Грузии пытается подавить народное восстание, спровоцированное его решением приостановить переговоры о вступлении в ЕС и нарушениями на выборах 2024 года.

Также в 2024 году Россия не смогла предотвратить внезапное падение режима Асада в Сирии, что перечеркнуло многолетние военные усилия России, направленные на поддержку своего союзника. Теперь Россия рискует потерять свои военно-воздушные и военно-морские базы в Сирии, которые являются жизненно важными для ее операций на Ближнем Востоке и в Африке.

Наконец, российский технологический сектор пострадал от последствий войны против Украины, что привело к маргинализации роли страны в глобальной цифровой экономике и геополитической технологической гонке. Иностранные инвестиции в российские технологические компании сократились.

Дефицит рабочей силы непропорционально повлиял на технологические компании, поскольку с 2022 года за границу выехали преимущественно молодые, высокообразованные россияне. В 2023 году международная материнская компания российского технологического гиганта "Яндекс" продала свои российские активы. Это повлекло раскол компании, в результате которого она потеряла свой отдел исследований в области искусственного интеллекта, который перешел к амстердамской компании-правопреемнику.

Мы должны осознавать, что сегодняшнее поколение старых правителей оставит нас в руинах. Понимание того, что ресурсы России безграничны, что Россия может воевать вечно, что Россия – страна, где терпение людей безгранично, – это, по большому счету, пропагандистский образ,

– Екатерина Шульман, научный сотрудник-нерезидент Центра Карнеги Россия – Евразия, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, 17 февраля 2024 года

Комментарий 24 Канала: автор подает комментарий "хорошей россиянки" Екатерины Шульман, гостьи Мюнхенской конференции 2024 года. Эти слова кажутся правильными, однако это не совсем так. Напомним, госпожа Шульман в 2022 году оправдывала Россию за незаконную аннексию Крыма. Также она последовательно продвигает тезис, что это война Путина, а не россиян, отрицает коллективную вину своих сограждан, называя это "фашизоидной концепцией".



При этом Шульман явно игнорирует тот факт, что сейчас (по завершению третьего года большой войны) 70% россиян так или иначе поддерживают агрессивную войну и взволнованы не геноцидным ее характером, а исключительно тем, что "сво" идет не по плану. Поэтому заявления такого спикера должны подаваться в контексте, чего господин Джинтро Полли, к сожалению, не сделал.

Россия: Потемкинская мощь

Несмотря на показательную самоуверенность, с которой Россия провозглашает свое особое положение в мировом порядке, расхождение между ее самооценкой и реальной мощью сохраняется. Тем не менее она зарекомендовала себя как глобальный актор, который бросает вызов более сильным геополитическим соперникам. Благодаря умелому использованию своих ограниченных возможностей и безжалостному равнодушию к трудностям, которые российский режим создает гражданам других государств, а также своим собственным, способна играть значительную роль в мировых делах.

Однако России становится все труднее удерживать эту позицию, поскольку цена ее геополитических авантюр – особенно войны против Украины – становится все выше. Столкнувшись с экономической неопределенностью, перенапряжением имперских сил и войной, истощающей человеческие ресурсы, непонятно, сможет ли Россия продолжать свои империалистические усилия.

Частично это будет зависеть от международного сообщества, которое должно решить, даст ли оно России пространство для этого, или вместо этого будет оказывать на нее давление, чтобы заставить уважать международный порядок, основанный на правилах.

Комментарий 24 Канала: это "частично" в последнем предложении просто режет глаз. Международное сообщество должно существенно увеличить свою роль в деле победы над Россией. Пока же оно стремится свалить все на Украину, а сама и дальше "жить свою лучшую жизнь". Но так не бывает, особенно, когда военная помощь недостаточна, постоянно задерживается или ограничена, при этом усиление санкций и соблюдение санкционного режима приходится буквально выжимать по каплям.



В итоге получается "ужас без конца", который рискует превратиться в значительно большую цену для упомянутого сообщества. Именно об этом необходимо говорить на Мюнхенской конференции по безопасности, а главное – действовать, и действовать быстро. И тогда уже следующая MSC 2026 будет посвящена актуальным проблемам послевоенной реформации бывшего агрессора. Вот тогда уже можно будет пригласить госпожу Шульман, но перед этим нужно убедиться в том, что она прочитает соответствующие работы госпожи Арендт и господина Ясперса, избавится от ресентимента "русского мира" и проработает собственный "имперский комплекс".