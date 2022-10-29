Освобождение территорий или крушение путинского режима: Пономарев предположил, что произойдет быстрее

Полномасштабное вторжение стало роковой ошибкой кремлевского диктатора Владимира Путина. В России уже нарастают протестные настроения – как в элитах, так и среди населения.

Очевидно, что падение путинского режима неизбежно. Более того, это может произойти быстрее, чем Украина освободит все свои территории. Об этом 24 каналу сказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев.

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Следует отдавать себе отчет, что это вопрос потерь. "Украинские военные очень осторожно к этому относятся, они не хотят терять жизнь людей. Враг мощный, не надо его недооценивать", – сказал Пономарев.

По его мнению, в ближайшее время ВСУ уволят Херсон, и будет определенное наступление в других регионах.

Освобождение Донбасса и Крыма – это огромные потери. Я считаю, что более разумно максимально стимулировать революционные изменения внутри России, и условия для этого уже существуют,

– акцентировал бывший депутат Госдумы.

Бунт в России – вопрос времени

Пономарев предполагает, что процесс будет двигаться по двум направлениям:

движение в элитах;

движение населения.

"Тот уровень недовольства, который распространен в стране после объявления мобилизации, уже создал почву для того, чтобы мы двигались вперед", – сказал Пономарев. Однако массовые протесты, отмечает он, являются вопросом времени. Кроме того, не менее важно наличие политической альтернативы.

Людям нужно представлять: если не Путин – то кто? Тому подобное? Какая будет страна? В каком направлении она будет двигаться?,

– сказал Пономарев.

Он добавил, что сейчас внутри России создается вооруженное сопротивление. В частности, на территории Украины есть военные подразделения, воюющие за ВСУ против агрессии.

"Они тренируются, чтобы прийти в Россию и сбрасывать этот режим. Но политическое движение, политическое лицо и политическую альтернативу еще предстоит создать. И именно этот процесс начнется в ноябре в Польше", – резюмировал Илья Пономарев.

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Кто может стать преемником Путина

Сегодня активно обсуждается вопрос, кто может прийти к власти вместо Путина. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, следует рассматривать 2 варианта смены российского диктатора: контролируемую и неконтролируемую.

В первом случае преемником будет человек, на которого меньше всех подумают. Так же было, когда выбирали Медведева. Первоначально преемником Путина называли Иванова, бывшего министра обороны России. Путин к нему присматривался, и тут появился Медведев.

По словам Ступака, во втором случае его преемника будет выбирать оцепление российского диктатора. То есть силовики. Сейчас это не директор ФСБ Бортников, не глава Совбеза России Патрушев, а руководитель "Роснефти" Сечин. Последний оказывает чрезвычайно большое влияние на все, что происходит внутри государства-агрессорки. Поэтому именно он и эта небольшая группа физлиц будут решать, кто станет преемником Путина.