SAMP-T от Италии: когда систему доставят в Украину

Италия предоставит Украине долгожданную вторую зенитную систему SAMP-T. Это произойдет уже совсем скоро.

Наше государство получит ее до конца сентября. Об этом, как пишет RaiNews, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

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Италия предоставит Украине SAMP-T уже в скором времени

Министр обороны Гвидо Крозетто в своей заключительной речи на конференции "Европейская торговля противовоздушной и противоракетной обороной" подтвердил предоставление Украине вышеупомянутой системы.

До конца месяца новая система Samp-T будет доставлена в Украину, и мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки,

– заявил он.

Заметим, что это единственная система европейского производства, которая способна перехватывать баллистические ракеты. Она способна отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.

О том, что Samp-T может прибыть в Украину до конца сентября ранее писали СМИ. Кроме того, Владимир Зеленский обратился к Джорджии Мелони с просьбой ускорить передачу зенитно-ракетных комплексов Patriot из США.

Для этого Италия должна выступить посредником в переговорах с американским правительством.