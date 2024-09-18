Наша держава отримає її до кінця вересня. Про це, як пише RaiNews, заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
Дивіться також Італія передасть Україні другу батарею ППО Samp-T
Італія надасть Україні SAMP-T вже незабаром
Міністр оборони Гвідо Крозетто у своїй кінцевій промові на конференції "Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною" підтвердив надання Україні вищезгаданої системи.
До кінця місяця нова система Samp-T буде доставлена в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки,
– заявив він.
Зауважимо, що це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона здатна відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.
Про те, що Samp-T може прибути до України до кінця вересня раніше писали ЗМІ. Крім того, Володимир Зеленський звернувся до Джорджії Мелоні з проханням прискорити передачу зенітно-ракетних комплексів Patriot із США.
Для цього Італія має виступити посередником у переговорах з американським урядом.