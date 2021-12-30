Когда состоится разговор Байдена и Путина: новые детали

Белый дом обнародовал точное время начала разговора Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры США и России должны выйти на связь 30 декабря.

Как пишут ряд американских и российских СМИ, разговор должен начаться в 21:30 по Киеву.

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Как заявила представительница Белого дома Эмили Хорн, звонок пройдет в закрытом для прессы режиме. Байден проведет телефонный разговор не из Белого дома, а из семейной резиденции в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Утверждается, что разговор состоится по инициативе российского лидера.

Планируется, что политики коснутся целого спектра тем, в том числе и предстоящих переговоров, а также встречи на площадке ОБСЕ и заседания Совета Россия – НАТО.

Администрация Байдена продолжает заниматься дипломатией с европейскими союзниками и партнерами, координируя общий подход в ответ на наращивание военной силы России на границе с Украиной,

– заявила Хорн.

Как отмечает Washington Post, Байден планирует сообщить Путину, что хотя США хотят действовать дипломатическими методами, они также готовы ответить на дальнейшие "вторжения". Речь идет о конкретных шагах, среди которых:

экономические санкции,

укрепление НАТО,

помощь Украине в самообороне.

Добавим, что главы США и России в этом месяце уже имели двухчасовой разговор по видеосвязи. Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина.

Тогда Байден призвал Путина вернуться к дипломатическим методам переговоров и деэскалации ситуации. В противном случае Россию могут ждать очень жесткие последствия. Глава Белого дома после общения с президентом России рассказал о деталях переговоров, заявив, что Путин получил сообщение США и все понял.

Анализ переговоров Байдена и Путина: смотрите видео