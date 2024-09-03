Ждут 10 сентября: каковы шансы, что США дадут разрешение Украине бить по территории России

Украина передала США список целей на территории России, по которым наша страна могла бы наносить удары. Джозеф Байден обязательно предоставит такое разрешение, однако есть вопрос времени.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", отметив, что пока Камала Харрис, как кандидат от демократов, не имеет внешнеполитической стратегии. Поэтому такое решение следует ожидать после дебатов в США 10 сентября.

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Какие шансы, что США дадут разрешение Украине бить по территории России

По мнению эксперта Совета внешней политики, администрация Байдена примет решение и все же предоставит разрешение Украине наносить удары по территории России. Электоральные вопросы для действующего президента уже не важны, его интересуют исторические вопросы. Поэтому такой шаг был бы для него рациональным и важным.

Если президентом становится Камала Харрис, он дает ей "золотую подушку", с которой она сможет начать сильную политику, ее администрация зайдет в "игру" с сильной позиции. Если же президентом станет Дональд Трамп и он будет пересматривать пакеты поддержки, Украина будет иметь определенный запас оружия и разрешений,

– объяснил Краев.

Однако самым важным является то, что Харрис не имеет внешнеполитического опыта, в отличие от Байдена, который занимался вопросом Украины еще до президентства. Тему нашей страны она в интервью избегает и не выносит.

Поэтому очевидно, что до дебатов администрация Байдена такое решение не примет. Харрис и ее команда пока не имеют внешнеполитической стратегии,

– отметил эксперт Совета внешней политики.