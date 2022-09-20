В Пентагоне рассказали, когда Украина может получить истребители F-16 в случае одобрения
Источник:Politico
Политическое решение о передаче Украине истребители F-16 не означает, что Киев немедленно получит эти самолеты. Передача истребителей может занять несколько лет.
Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Он сказал, что самолеты F-16 вряд ли в ближайшее время попадут в Украину.
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Украина может получить F-16 через 2-3 года
По его словам, Украина сможет получить эти истребители через 2-3 года после принятия политического решения об их снабжении.
Американский военачальник объяснил, что такие термины связаны с подготовкой пилотов и вопросами логистики.
Генерал подчеркнул, что не стоит рассчитывать на поставки F-16, сказав, что "люди начинают думать о том, как подготовить Украину к войне, которая, вероятно, продлится годы, а не месяцы".
Джеймс Хекер выразил мнение, что в настоящее время Украина благодаря помощи Запада имеет все необходимое для защиты, чтобы война не превратилась в Третью мировую.
Также он отметил, что США помогают Украине разведывательной информацией оперативного характера. В частности, речь идет о складах россиян на оккупированных территориях Украины. В то же время Хекер подчеркнул, что США не занимаются выбором целей.
Politico со ссылкой на три источника, поддерживающих связь с Украиной, сообщило, что в настоящее время разговоры о передаче Украине самолетов F-16 продолжаются "на низком уровне".
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Украинские пилоты начнут овладевать F-16
- Министр обороны Украины Алексей Резников в июле анонсировал, что есть вероятность, что украинские летчики начнут овладевать новейшими самолетами, после чего наша страна получит современные истребители. В частности, речь шла и о F-16.
- Глава Минобороны рассказал, что Украина пытается действовать на опережение. То есть наших пилотов хотят учить управлять современными истребителями еще до того, как будет одобрена поставка новейших самолетов.
- Также Резников заявил, что для самолетов класса F-16 необходимо адаптировать украинские аэропорты.
- Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что украинским пилотам достаточно нескольких недель, чтобы научиться летать на F-15 и F-16. По его словам, наши пилоты уже летали на этом поколении самолетов, похожих на наши МиГ-29 и Су-27.
- Игнат объяснил, что американские самолеты прошли серьезную модернизацию вооружения, радаров и навигационных систем. Следовательно, украинским пилотам нужно научиться воевать на американских самолетах, что, как признал Игнат, является сложным процессом.
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