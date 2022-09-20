В Пентагоне рассказали, когда Украина может получить истребители F-16 в случае одобрения

Политическое решение о передаче Украине истребители F-16 не означает, что Киев немедленно получит эти самолеты. Передача истребителей может занять несколько лет.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Он сказал, что самолеты F-16 вряд ли в ближайшее время попадут в Украину.

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Украина может получить F-16 через 2-3 года

По его словам, Украина сможет получить эти истребители через 2-3 года после принятия политического решения об их снабжении.

Американский военачальник объяснил, что такие термины связаны с подготовкой пилотов и вопросами логистики.

Генерал подчеркнул, что не стоит рассчитывать на поставки F-16, сказав, что "люди начинают думать о том, как подготовить Украину к войне, которая, вероятно, продлится годы, а не месяцы".

Джеймс Хекер выразил мнение, что в настоящее время Украина благодаря помощи Запада имеет все необходимое для защиты, чтобы война не превратилась в Третью мировую.

Также он отметил, что США помогают Украине разведывательной информацией оперативного характера. В частности, речь идет о складах россиян на оккупированных территориях Украины. В то же время Хекер подчеркнул, что США не занимаются выбором целей.

Politico со ссылкой на три источника, поддерживающих связь с Украиной, сообщило, что в настоящее время разговоры о передаче Украине самолетов F-16 продолжаются "на низком уровне".

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Украинские пилоты начнут овладевать F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников в июле анонсировал, что есть вероятность, что украинские летчики начнут овладевать новейшими самолетами, после чего наша страна получит современные истребители. В частности, речь шла и о F-16.

Глава Минобороны рассказал, что Украина пытается действовать на опережение. То есть наших пилотов хотят учить управлять современными истребителями еще до того, как будет одобрена поставка новейших самолетов.

Также Резников заявил, что для самолетов класса F-16 необходимо адаптировать украинские аэропорты.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что украинским пилотам достаточно нескольких недель, чтобы научиться летать на F-15 и F-16. По его словам, наши пилоты уже летали на этом поколении самолетов, похожих на наши МиГ-29 и Су-27.

Игнат объяснил, что американские самолеты прошли серьезную модернизацию вооружения, радаров и навигационных систем. Следовательно, украинским пилотам нужно научиться воевать на американских самолетах, что, как признал Игнат, является сложным процессом.

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