Трамп оценил "карты" Украины: когда США могут ввести новые санкции против России
- Операция СБУ "Паутина" и подрыв Крымского моста продемонстрировали Западу, что Украина является серьезным партнером, что может привести к увеличению военной поддержки со стороны Европы и США.
- Политолог Алексей Буряченко считает, что США могут спросить у России об их настроенности на конструктивные переговоры, и если ответ будет отрицательным, Европа и США могут ввести новые санкции против России.
После успешной операции СБУ "Паутина" и подрыва опор Крымского моста Украина показала Западу, что наше государство – серьезный партнер. Это ведет к тому, что Европа и Штаты будут еще милитарнее поддерживать украинцев.
Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко озвучил 24 Каналу мнение, что США спросят у России, действительно ли они настроены на конструктив в рамках этих "мирных" переговоров. По его словам, Дональд Трамп оценил силу "карт" Украины.
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Украина получила серьезные "карты"
Алексей Буряченко отметил, что операция "Паутина", подрыв Крымского моста имеют очень серьезный комплексный эффект, в частности, на Трампа. Это еще раз доказывает нашим партнерам, что на Украину можно положиться по обеспечению безопасности Европы, что наше государство может воевать технологически и не примет так называемый "меморандум" России.
Это свидетельствует о том, что в ближайшее время США спросят у России, действительно ли они настроены на конструктив в рамках переговорного процесса. Или же этот разговор уже состоялся. Если не настроены, то Европа и Штаты могут ввести серьезные санкции против России.
Все начнут консолидироваться, в частности, и милитаристски вокруг Украины. Если такой вариант устраивает Россию, то, думаю, что США и Европа становятся к нему готовы. Украина с помощью этих спецопераций получила очень серьезные карты, которые невозможно игнорировать. Такая сдержанная реакция Трампа свидетельствует о том, что он оценил силу этих карт, что это точно может противостоять России,
– предположил политолог.
Напомним, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп оставил санкции против России в своем арсенале "на случай необходимости". США все еще могут ввести санкции против России.