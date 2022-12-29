Ситуация лучше, чем ожидали: когда удастся возобновить электроснабжение в Киеве

29 декабря Россия нанесла новый ракетный удар, из-за которого половина Киева осталась без света. Однако на самом деле ситуация лучше, чем можно было ожидать.

Энергетики уже работают по восстановлению электроснабжения. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Когда будет свет в Киеве

Тимошенко надеется, что электроснабжение в Киеве стабилизируется уже завтра. Всю прошлую неделю энергетики работали, чтобы улучшить ситуацию в так называемом киевском узле, им это удалось. В частности, к Рождеству фактически у всех бытовых потребителей была электроэнергия.

Наши энергетики поработают еще несколько часов в таком режиме, и будет нормальное электроснабжение в Киев,

– сказал Тимошенко.

Переход к графикам

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что по состоянию на утро без электричества было около 180 тысяч абонентов области. После атаки действовали экстренные отключения. К сожалению, ДТЭК и Укрэнерго пока не могут выйти на плановые.

Однако Кулеба заверил, ситуация лучше, чем неделю назад. Заживление абонентов удается успешно. Глава ОВА отметил, что область уже понемногу подходит к графикам 4 на 4.

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