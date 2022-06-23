Вежливо попросила выбрать между "рузьким" автором и украинским (мной). Выбрали "рузького" (зачеркнуто) – сказали, что они за диалог, а ультиматумов не принимают.
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Прочь от Москвы
Ну, и уж если у меня репутация нетолерантного хама, то скорее красиво на английском переведу фразу "не садимся даже ср*ты на одном поле".
Что на языке диалога без ультиматумов значит отказ украинских авторов дискутировать с русскими, пока последняя "падаль" с их гражданством не выйдет из нашей земли.
Желательно – вперед ногами (зачеркнуто) с уплатами репараций, освобождением пленных, возвращением депортированных детей, судами над военными преступниками. Вот тогда и поговорим о диалоге культур.
А что вы думаете?
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