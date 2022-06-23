Ввічливо попросила вибрати між "рузьким" автором і українським (мною). Вибрали "рузького" (закреслено) – сказали, що вони за діалог, а ультиматумів не приймають.

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Геть від Москви

Ну, і вже якщо в мене репутація нетолерантного хама, то скоро красиво англійською перекладу фразу "не сідаєм навіть ср*ти на одному полі".

Що мовою діалогу без ультиматумів значить відмову українських авторів дискутувати з російськими, доки остання "падаль" з їхнім громадянством не вийде з нашої землі.

Бажано – вперед ногами (закреслено) зі сплатами репарацій, звільненням наших полонених, поверненням депортованих дітей, судами над військовими злочинцями. От тоді і поговоримо про діалог культур.

А ви що думаєте?