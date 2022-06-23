Когда станет возможным диалог украинской и русской культур

23 июня 2022 , 13:30
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Ірена Карпа

Источник:

фейсбук Ирены Карпы

Звали меня на чудесное событие о литературе. Уже билеты взяли. Вдруг оказалось, что будет еще хороший "рузький" автор.

Вежливо попросила выбрать между "рузьким" автором и украинским (мной). Выбрали "рузького" (зачеркнуто) –   сказали, что они за диалог, а ультиматумов не принимают.

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Прочь от Москвы

Ну, и уж если у меня репутация нетолерантного хама, то скорее красиво на английском переведу фразу "не садимся даже ср*ть на одном поле".

Что на языке диалога без ультиматумов значит отказ украинских авторов дискутировать с русскими, пока последняя "падаль" с их гражданством не выйдет с нашей земли.

Желательно –   вперед ногами (зачеркнуто) с уплатами репараций, освобождением пленных, возвращением депортированных детей, судами над военными преступниками. Вот тогда и поговорим о диалоге культур.

А что вы думаете?

Потому что вопрос дразнящий: многие интеллектуалы топят за то, что украинские голоса должны звучать на таких площадках, иначе некому дискутировать с "харошими-рузькими" и отбивать припудренный либеральным флером имперский нарратив.

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Автор: Ірена Карпа