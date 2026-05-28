Историк назвал период, когда россияне больше всего боялись украинцев

Россияне никогда не относились с уважением к другим народам, в том числе и к украинцам. Зато на протяжении всего своего существования Россия живет в страхе.

Историк, глава Украинского института национальной памяти, военный Александр Алферов в разговоре с 24 Каналом назвал исторические периоды, в которые россияне больше всего боялись украинцев.

Обратите внимание Россия проводит этноцид на оккупированных территориях, – ГУР

Почему россияне боятся украинцев?

Глава Украинского института национальной памяти считает, что российское общество традиционно пытается компенсировать собственные слабости силой и агрессией. По его словам, именно поэтому в российской культуре сформировалось пренебрежительное отношение к другим народам.

Россияне никогда не уважали ни одного народа. Наоборот высмеивают, поэтому собственно возникли анекдоты о, например, француза, англичанина, американца и других. Россияне – это народ гопник, который будет применять силу там, где не может чего-то доказать,

– отметил Алферов.

В то же время он отметил, что россияне постоянно боялись украинцев, поскольку воспринимали их как угрозу собственному историческому нарративу. Он отметил, что в разные эпохи главными врагами России становились украинские деятели – от Ивана Мазепы до Симона Петлюры и Степана Бандеры.

По мнению историка, причина такого страха заключается в том, что украинцы – народ, в руках которого свидетельство о рождении Руси. Отдельно он отметил, что наряду с украинцами Россия традиционно воспринимает коллективный Запад как еще одного своего врага.

Из-за чего россияне боятся украинцев: смотрите видео

В какой позиции сейчас Украина и Путин?

За четыре года войны Украина прошла путь от армии без современного боевого опыта до одной из сильнейших в Европе. Британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что благодаря инновациям и технологиям, в частности эффективному использованию дронов, ВСУ смогли адаптироваться к войне с Россией. По его словам, украинский опыт сейчас изучают даже британские военные.

В то же время в России растет недовольство политикой Владимир Путин на фоне войны против Украины и экономических проблем. По словам одного из влиятельных российских бизнесменов, среди элит усиливается разочарование властью, а многие считают, что страна движется к кризису.

Источники утверждают, что рейтинги Путина постепенно снижаются, экономика испытывает все большее давление, а даже прокремлевские блогеры начинают открыто выражать недовольство. В то же время, несмотря на критику, Путин не отказывается от своих планов по войне и, по информации собеседников, рассчитывает до конца года полностью захватить Донбасс.