Історик, голова Українського інституту національної памʼяті, військовий Олександр Алфьоров у розмові з 24 Каналом назвав історичні періоди, в які росіяни найбільше боялися українців.

Чому росіяни бояться українців?

Голова Українського інституту національної памʼяті вважає, що російське суспільство традиційно намагається компенсувати власні слабкості силою та агресією. За його словами, саме тому в російській культурі сформувалося зневажливе ставлення до інших народів.

Росіяни ніколи не поважали жодного народу. Навпаки висміюють, тому власне виникли анекдоти про, наприклад, француза, англійця, американця та інших. Росіяни – це народ гопник, який застосовуватиме силу там, де не може чогось довести,

– зазначив Алфьоров.

Водночас він наголосив, що росіяни постійно боялися українців, оскільки сприймали їх як загрозу власному історичному наративу. Він зазначив, що в різні епохи головними ворогами Росії ставали українські діячі – від Івана Мазепи до Симона Петлюри та Степана Бандери.

На думку історика, причина такого страху полягає в тому, що українці – народ, у руках якого свідоцтво про народження Русі. Окремо він зауважив, що поряд із українцями Росія традиційно сприймає колективний Захід як ще одного свого ворога.

У якій позиції нині Україна і Путін?

За чотири роки війни Україна пройшла шлях від армії без сучасного бойового досвіду до однієї з найсильніших у Європі. Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що завдяки інноваціям і технологіям, зокрема ефективному використанню дронів, ЗСУ змогли адаптуватися до війни з Росією. За його словами, український досвід нині вивчають навіть британські військові.

Водночас у Росії зростає невдоволення політикою Володимир Путін на тлі війни проти України та економічних проблем. За словами одного з впливових російських бізнесменів, серед еліт посилюється розчарування владою, а багато хто вважає, що країна рухається до кризи.

Джерела стверджують, що рейтинги Путіна поступово знижуються, економіка зазнає дедалі більшого тиску, а навіть прокремлівські блогери починають відкрито висловлювати невдоволення. Водночас, попри критику, Путін не відмовляється від своїх планів щодо війни та, за інформацією співрозмовників, розраховує до кінця року повністю захопити Донбас.