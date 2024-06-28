Когда ТЦК может составить постановление на граждан, которые не обновили данные: объяснение Минобороны

На военнообязанных, которые не обновили свои данные, ТЦК может составить постановление только после проверки отсутствия информации во всех реестрах и вызова в ТЦК. Соответствующий момент прописан в законодательстве.

Изменениями в законодательство внесены нормы, по которым штраф налагается только тогда, когда нет взаимодействия с другими реестрами. Об этом в интервью рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Минобороны впоследствии разъяснит, какая информация есть в реестрах

Черногоренко рассказала, что штраф налагается только на тех граждан, которые уклоняются от воинского учета и по которым нет интеграции с другими реестрами.

"Например, если есть интеграция с реестром места жительства, и мы можем сделать запросы по человеку и получить данные о месте жительства, то человек ничего не нарушает, не приходя и не обновляя данные о месте жительства. Если открыть статью 7 закона об "Обереге", то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование, местом работы, у нас уже есть интеграция реестров", – отметила она.

Таким образом, по словам заместителя министра, представитель ТЦК сначала проверит все данные в реестре, а составлять постановление будет только тогда, когда данных там нет.

Но, действительно, если там необходимы определенные данные, например, нет данных о военно-учетной специальности, которые может внести только работник ТЦК, то человек должен появиться в ТЦК, и обновить их,

– отметила Черногоренко.

Впоследствии в Минобороны разъяснят по каким данным есть реестр, а по каким – нет.

При этом, здесь все же остается человеческий фактор. Если работник ТЦК сделал все запросы в реестры и видит, что нет всех данных, а военнообязанный не появляется по повестке, то он может составить постановление об административной ответственности.