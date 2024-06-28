Штраф може накладатися лише тоді, коли немає взаємодії з іншими реєстрами. Про це в інтерв'ю розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

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Міноборони згодом роз'яснить, яка інформація є у реєстрах

Черногоренко розповіла, що штраф накладається лише на тих громадян, які ухиляються від військового обліку і по яких немає інтеграції з іншими реєстрами.

"Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання, і ми можемо зробити запити по людині і отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не приходячи і не оновлюючи дані про місце проживання. Якщо відкрити статтю 7 закону про "Оберіг", то там цілий набір персональних даних людини. Практично по всіх цих даних, включно з освітою, місцем роботи, у нас вже є інтеграція реєстрів", – зазначила вона.

Таким чином, за словами заступниці міністра, представник ТЦК спочатку перевірить усі дані у реєстрі, а складати постанову буде лише тоді, коли даних там немає.

Але, дійсно, якщо там необхідні певні дані, наприклад, немає даних про військово-облікову спеціальність, які може внести лише працівник ТЦК, то людина має з’явитися до ТЦК, і оновити їх,

– зауважила Черногоренко.

Згодом у Міноборони роз'яснять по яких даних є реєстр, а по яких – немає.

При цьому, тут все ж залишається людський фактор. Якщо працівник ТЦК зробив всі запити у реєстри і бачить, що немає усіх даних, а військовозобов'язаний не з'являється за повісткою, то він може скласти постанову про адміністративну відповідальність.