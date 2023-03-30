Перевесит страх перед Путиным: когда элита России может выступить против диктатора
Недавно обнародовали разговор продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова, в котором они ругали руководство России. В общем российская элита очень недовольна действиями Владимира Путина, но открыто пойти против него боится.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Путин не доживет до суда, потому что ему не дадут этого сделать.
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Когда в России открыто пойдут против Путина
Яковенко отметил: за 20 лет, что Путин находится у власти, в России не осталось людей, которые могли бы открыто выступить против него. Те, что могли бы это сделать, либо убиты, либо в тюрьме, либо уехали из страны.
Оппозиционер подчеркнул, что кто-то среди российской элиты решится убить российского диктатора, когда ВСУ начнут одерживать решающие победы на этой войне.
В окружении Путина страх перед угрожающей возмездием очень сильно перевесит страх перед Путиным. Тогда, я думаю, режим рухнет. Скорее всего, Путин не доживет до суда. Считаю, что ему не дадут дожить до него,
– сказал он.
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Запись разговора Пригожина и Ахмедова: что известно
- В сети появилась аудиозапись скандального телефонного разговора между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и известным российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Учитывая сказанное, разговор состоялся около 2 месяцев назад.
- В частности, Ахмедов назвал Путина "сатаной" и добавил, что тот никогда не был настоящим лидером, скорее "медиагероем". Пригожин подтвердил его слова и отметил, что "в принципе он (Путин – 24 Канал) похоронил русский народ".
- В разговоре прослеживается тотальное отчаяние олигархов и их понимание того, что Россию ожидает беспросветная тьма из-за всего, что натворили захватчики на украинской земле. Фархад Ахмедов, например, считает, что будущее жителей страны-агрессорки – фашизм и военная диктатура.
- Как только скандальное аудио разлетелось по интернету, Иосиф Пригожин немедленно записал в своем телеграмм-канале видеообращение, где начал оправдываться за сказанное. Он заявил, что разговор якобы является фейком и постановлением, сгенерированным нейросетью.
- Федеральная служба безопасности уже взялась расследовать это дело. Вероятно, что Пригожину, что Ахмедову будет не сладко в скором будущем.