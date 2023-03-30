Перевесит страх перед Путиным: когда элита России может выступить против диктатора

Недавно обнародовали разговор продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова, в котором они ругали руководство России. В общем российская элита очень недовольна действиями Владимира Путина, но открыто пойти против него боится.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Путин не доживет до суда, потому что ему не дадут этого сделать.

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Когда в России открыто пойдут против Путина

Яковенко отметил: за 20 лет, что Путин находится у власти, в России не осталось людей, которые могли бы открыто выступить против него. Те, что могли бы это сделать, либо убиты, либо в тюрьме, либо уехали из страны.

Оппозиционер подчеркнул, что кто-то среди российской элиты решится убить российского диктатора, когда ВСУ начнут одерживать решающие победы на этой войне.

В окружении Путина страх перед угрожающей возмездием очень сильно перевесит страх перед Путиным. Тогда, я думаю, режим рухнет. Скорее всего, Путин не доживет до суда. Считаю, что ему не дадут дожить до него,

– сказал он.

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Запись разговора Пригожина и Ахмедова: что известно