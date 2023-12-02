Даже до 15 градусов мороза, – синоптик назвала дату похолодания в Украине

Готовьте теплые вещи, если еще этого не сделали. Вскоре в Украине усилятся морозы. В части областей даже ударит до -15 градусов.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала синоптика Укргидрометцентра. Наталья Птуха назвала точную дату похолодания.

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Когда ждать усиления морозов

Синоптик отметила, что 5 – 6 декабря на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления, то есть будет антициклональный характер погоды.

Практически без существенных осадков. Лишь ночью 5 декабря на Юго-Востоке еще остается небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет снижаться, особенно в ночные часы. В частности, из-за того, что будет поступать более прохладная воздушная масса, меньше облачности, более интенсивное охлаждение подземного слоя воздуха.



В северных и большинстве западных областей, 6 декабря ночью 5 – 11 мороза. 5 декабря также на Западе, а 6 декабря в Черниговской и Сумской области, то есть это Северо-восток местами даже до 15 градусов мороза, может быть при прояснениях,

– рассказала Наталья Птуха.

Синоптик добавила, что днем 5 декабря 1 – 7 мороза в большинстве областей, а 6 декабря – от 4 мороза до 2 тепла. Остальные территории ночью 2 – 8 градусов в морозе.

Кстати, во вторник на Крайнем Юге, а в среду в южной части Украины ночью около 0, днем 1 – 7 градусов тепла.

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Наталья Птуха также рассказала, что в субботу, 2 декабря, на Юге столбики термометров могут достичь до +16 градусов. Это совсем не декабрьские показатели, заметила синоптик. Возможно, на некоторых метеостанциях будут даже температурные рекорды. Впрочем, будет понятно уже скоро.