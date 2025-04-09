Осенью мы сможем выйти в паритет по количеству дронов с врагом, – Федоренко

Украинские частные компании, работающие в сфере ВПК, провели испытания дронов с оптоволоконным управлением в тылу. После тестирования выбрали 20 лучших производителей, которые будут производить эти дроны для фронта.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала отметил, что эти производители продемонстрировали способность быстро наращивать производство. Они имеют качественную продукцию, и уже в ближайшее время у них можно будет закупать дроны.

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Сейчас большинство дронов с оптоволоконным управлением попадает на фронт благодаря взносам украинцев. Государственные программы только начинают разворачиваться.

Когда Украина будет иметь достаточно дронов

"Осенью, в начале осени, на некоторых участках фронта мы сможем достичь паритета с врагом по количеству оптоволоконных дронов FPV-камикадзе. Но в полной мере достичь паритета будет сложно, потому что у них остается доступ к китайскому рынку", – сказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что Украина неоднократно наверстывала отставание от противника. Сначала Россия опережает, а впоследствии украинские разработчики создают аналоги, которые не хуже способны реагировать на вражеские атаки. К примеру, россияне имеют беспилотник ZALA Lancet, а украинские разработчики в конце 2024 года представили похожие дроны RAM-X или "Булава".

Она уже выполняет задачи на линии боевых действий. Да, это еще не "Ланцет", но уже очень похожа по характеристикам. То же и с оптоволоконными дронами: враг сейчас превосходит, но мы способны наращивать способности. В некоторых средствах мы уже опережаем врага,

– сказал Федоренко.

Он вспомнил и о "Бабу Ягу" – это тяжелые ночные дроны-бомберы, которые выполняют ряд задач: минирование, поражения техники, позиций противника, личного состава, доставки грузов к передовым позициям. В этой категории Украина опережает врага, ведь тот до сих пор не создал ничего подобного.

Однако, к сожалению, по моему убеждению, в ближайшее время враг попытается разработать нечто подобное, ведь эти средства сложно, но возможно воспроизвести,

– отметил Федоренко.

Он добавил, что дальность полета дрона с оптоволоконным управлением зависит от длины кабеля, смотанного в катушке. Соответственно, такая катушка добавляет веса. Не для всех дронов целесообразно использовать оптоволокно.

Для FPV-дронов-камикадзе это максимально оправдано, ведь при управлении через оптоволоконный кабель исчезает ограничение радиогоризонта. Военные могут достигать труднодоступных районов, недосягаемых для других беспилотных систем, а также пролетать через места, где не проходит сигнал – в частности в посадках и лесополосах.