Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Он рассказал, что официальное заявление о передаче ATACMS может появиться уже в конце августа или начале сентября.
Александр Коваленко объяснил, что это оружие важно. Это понимают и военные аналитики и специалисты в Пентагоне.
Сейчас должны переходить от уничтожения системы обеспечения российских оккупантов передовых подразделений к уничтожению системы обеспечения тыловых подразделений. Именно для этого нам необходимы ракеты с расстоянием уничтожения объекта до 300 километров и даже больше,
– объяснил Александр Коваленко.
По его словам, Украина уже давно продемонстрировала, что не наносит удары по территории россии и придерживается толерантного и демократического отношения к границам. А Крым – это территория Украины.
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