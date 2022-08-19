Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Він розповів, що офіційна заява про передачу ATACMS може зʼявитися вже наприкінці серпня чи на початку вересня.
Олександр Коваленко пояснив, що ця зброя є важливою. Це розуміють й військові аналітики та спеціалісти в Пентагоні.
Зараз повинні переходити від знищення системи забезпечення російських окупантів передових підрозділів до знищення системи забезпечення тилових підрозділів. Саме для цього нам необхідні ракети з відстанню знищення обʼєкта до 300 кілометрів та навіть більше,
– пояснив Олександр Коваленко.
За його словами, Україна вже давно продемонструвала, що не завдає ударів по території росії та дотримується толерантного та демократичного відношення до кордонів. А Крим – це територія України.
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