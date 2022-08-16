Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував латвійському колезі Артісу Пабріксу за непохитну підтримку.
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Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою,
– розповів Резніков.
Міністр додав, що разом ми переможемо.
Підтримка Латвії
- Лише напередодні Пабрікс повідомив, що Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії 4 гелікоптери. Їх надали безкоштовно. Міністр наголошував, що Захід має підтримувати Україну, поки вона не звільнить всю свою територію від окупантів.
- Важливо те, що Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. У Зеленського такий крок назвали прикладом для інших держав.
- 5 серпня Латвія перестала видавати візи громадянам росії. Виняток – якщо ті їдуть на похорони до близьких родичів. Згодом Рига закликала Євросоюз також припинити видавати візи росіянам та білорусам.
- Наприкінці липня повідомили, що Україна отримає від Латвії новий транш військової допомоги. Загалом підтримка від цієї країни сягнула суми понад 200 мільйонів євро.
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